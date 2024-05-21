黃定謙膠袋笠頭險窒息　余凱褀危企懸崖邊勁牙煙

藝人鄒文正（Terry）、余凱褀（Kaylee）、黃定謙和陳穎妮（Winnie）日前為合演的電影《查無此人》分享感受。片中以炒股為生的黃定謙，表面風光，實質居於劏房，經常穿着孖煙囪到處行，他指片中有很多被打場口，最難忘是一場被膠袋笠頭的虐待場口，更差點令他窒息：「我畀膠袋笠頭，個口塞住高爾夫球仲要封住把口，因為要拍唔同角度，所以時間比較長，導演又無嗌Cut，差啲窒息。仲有一場我要被拳頭打面，導演驚我受傷，最初用假拳頭代替，但打咗4、5次都冇真實感，於是我主動提出倒不如真打，結果2 Take搞掂，但塊臉就腫晒。」

至於Kaylee在戲中要演被綁架，手腳被膠索帶綑綁：「仲要不停掙扎，隻手勁痛，拍完手腕腫到好似雞蛋咁大，又要戴住面罩，靠眼神表達我嘅驚同嬲。」她坦言以眼神做戲很難，但亦是新體驗，又透露有一場講她在懸崖邊俯身救人：「為求逼真，我將個身再向出傾少少，嚇到副導演以為我真係跌咗落去，想仲衝上嚟救我，哈哈！」

她指拍攝期間曾發生意外，有演員不幸被倒下的燈架擊中頭部：「扑穿咗個頭流晒血，但佢好專業，去醫院縫完針即刻再返嚟開工。」她指事發時那演員正企在她身旁，故令她十分震驚。她又透露戲中跟Winne有「Sheshe」關係，會有咀嘴戲，因點到即止故自己並不尷尬。Winnie則指從未想過會有機會跟女生咀嘴，因此要拿捏力度，笑言因平日面對男仔會比較激情及粗暴。在戲中演KOL的她，笑指角色跟她本人性格完全相反：「平時男仔頭好粗魯，但角色係嬌嗲可愛，為咗氹男仔課金，要喺鏡頭前制服誘惑、跳舞色誘佢哋。」她指事前在家中對镜練習時，笑言連自己也「頂唔順呢條女」，除了表情外，導演亦要求她在拍攝時挺胸扭腰：「拍到腰酸背痛，原來做KOL咁辛苦。」

相較其他演員，Terry角色相對舒服：「冇乜驚險場面，但要演繹亦正亦邪都幾大挑戰，好似精神分裂咁，不過我本身都係精神分裂，因為我係雙子座。」他坦言幸好出來效果不錯：「我角色係用腦搵食，利用自己嘅高智商犯罪。（現實中有冇被騙經歷？）未試過，但衰心軟經常借錢幫朋友。」他指戲中也有很多打鬥戲，笑言打上癮想拍更多動作片，之前拍戲曾試過從兩層樓高的橋上跳下，感覺刺激好玩。