小鳥遊來彩 九州社交網女王

家陣要多人認識，除咗靠上電視，仲可以利用社交網，之不過，當人人都識用呢一招，女網紅要成功突圍而出，惟有向網友派吓福利，正如來自日本九州嘅小鳥遊來彩，就拍咗一系列性感寫真，繼而變咗社交網女王！

後天改造

如果大家有留意日本AV界資訊，應該會睇到唔少深田詠美嘅消息，呢位女優之所以有咁多人談論，除咗演出夠精彩，亦同佢敢於承認整過容有關。講起整容，對於AV女優同寫真女優嚟講，唔係乜嘢新奇事，部分女優更直認自己經過人工改造，包括今日同大家見面嘅小鳥遊來彩。現年29歲嘅來彩，本來個樣相當平凡，但自從執完之後，五官標致咗好多，笑容甜美得嚟有啲嬌俏。另外，來彩嘅身材充滿凹凸感，對車頭燈都幾堅挺吓，佢話上圍之所以咁大都係因為隆咗胸。問阿妹因乜事要整容？佢就話咁樣做係希望增強自信心！

扮嘢最叻

小鳥遊來彩喺大學畢業後去咗做幼稚園老師，後來發覺呢份工唔太適合自己，於是轉行做服裝店前線服務人員，就喺呢個時候開始對打扮有研究，並且喺好奇心驅使下做埋Cosplayer！來彩話自細對動漫遊戲相當有興趣，加上鍾意製作服飾，所以玩起角色扮演顯得相當拿手，更憑住神似嘅造型吸引到唔少人支持，社交網嘅粉絲愈來愈多，所以有「九州社交網女王」之稱，亦令佢有機會進軍寫真界！

話時話，來彩嘅寫真演出風格相當豪放大膽，首本寫真集因為封面太激，曾被銷售網站下架！家陣佢依然活躍於Cosplayer界別，仲會喺好多大型動漫活動中擔任演出嘉賓添！