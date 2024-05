「大騎樓」港姐郭珮文(Juliana)身材出眾,經常不吝嗇於社交網派福利,昨日趁「520」網絡情人節「官宣」,大晒與同屆港姐兼好姊妹潘明璇合照,並留言:「520」,二人同以白色背心貼身裙上陣,除了突顯玲瓏浮凸身材外,裙身圖案設計亦相當特別,只要兩女肩並肩站在一起,無論正面及背面的手指圖案,均能合併成一個心形。

網友紛紛留言大讚照片既特別又有趣,有人更大讚Juliana身材:「very nice, but the dress and your shape」、「條裙妳倆著好特別」、「有前有後,打S吧就」、「Excellent posts!So perfect!」