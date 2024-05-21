有唔少四仔作品經常以忌廉「Cream」為主題，不過當中嘅忌廉係與別不同，並非指奶類製品嗰種，而係指完事後新鮮滾熱辣嘅精華素，呢類題材都有個共通點，就係脫星嘅床上表現相當狂野，睇到人舔晒脷！

激戰胸間

四仔界嘅另類忌廉，好鍾意唧喺心口，想知點唧法，就要睇Bang Bros Productions炮製嘅《Big Tit Creampie #55》，自然一清二楚。睇片名都知呢部作品以巨乳為賣點，搵來四位大波脫星，其中Paola Hard不但擁有一對爆乳，相當誘人，40吋嘅巨臀同樣吸睛，加埋狂野嘅口愛演出，縱然係零劇情，但相信胸奴迷都會收貨。溫馨提示，大家觀賞時記得留意脫星嘅呻吟聲，因為用上高質收音咪嚟收音，響亮得嚟有層次。

貼身招呼

忌廉唔止要滑溜，仲要熱辣辣？心水清嘅四仔迷相信都知道講乜，就好似呢套由Deep Lush出品嘅《Creamed V2》咁喇！由Lily Larimar、Braylin Bailey、Liz Jordan等多位新進脫星演出，其中尤以成人網紅出身嘅Lily Larimar最具知名度，首次喺鏡頭前演出嘅佢哋，雖然床上表現有啲生硬，但喺資深嘅男優貼身招呼下，不但喚起佢哋嘅情慾，更係愈玩愈投入，就連Lily Larimar都盛讚對方嘅床上功夫，係非一般男士可以媲美，仲話唔收片酬都想試多次呀！

初次體驗

脫星總係有好多第一次，好似第一次鏡頭前表演口愛、第一次演出群戰等，而Team Skeet推出嘅《My First Creampie #24》，今次就係主打初次體驗被顏面發射！既然係咁，脫星當然要夠索至得，而演出名單中，有Evelyn Payne、Baby Karma、Sophia Sweet等多位高顏值索女上陣，相當吸引，而且用上大量主觀及超大特寫鏡頭拍攝，務求將脫星嘅面部表情，以最細緻嘅手法拍攝落嚟，令四仔迷睇得投入又興奮。此外，片尾更收錄脫星專訪，喺四仔作品中相當少見。

碟評

食物固然唔應該玩，但四仔中嘅「忌廉」卻係玩得過癮，尤其主打巨乳激鬥嘅《Big Tit Creampie #55》咁，嗰啲另類忌廉真係長噴長有。不過如果鍾意睇新人演出，《Creamed V2》同《My First Creampie #24》則會畀到你意外嘅驚喜。