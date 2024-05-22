【是日通勝】

農曆四月十五

甲辰年 己巳月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：除服、掃舍

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：33、02、40

幸運顏色：白色、銀色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：努力付出不會白費，經濟上易獲理想回報。

金牛座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

雙子座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

巨蟹座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

獅子座：欠理據的堅持等同鬥氣，做人要保持理性。

處女座：告別不設實際的幻想，愛情上易取得突破。

天秤座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

天蠍座：保持樂觀可帶來好運氣，勿再愁眉苦臉了。

人馬座：情緒善變，有可能出現第三者，必須自律。

山羊座：事業運強，專注工作有着數，勿為私事分心。

水瓶座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

雙魚座：獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）羊 貴人撐

（跌）龍 易破財

鼠：富有上進心，可望在事業上取得成功。

牛：個人能力有限，勿把所有事情攬上身。

虎：易因忙碌而犯錯，做事要提高警覺性。

兔：身心疲憊，對很多事情都提不起興趣。

龍：是日沖煞，運勢下滑，投資易有虧損。

蛇：自信心強，工作順利，成績有目共睹。

馬：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

羊：獲貴人支持，有機會在職場脫穎而出。

猴：事業與財運俱佳，付出與收入成正比。

雞：太自我中心，很多時會忽略別人感受。

狗：貴人運強，多請教長輩，事業更順利。

豬：心情差，思緒亂，易把簡單事複雜化。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

妙用空調

進入炎熱及潮濕天氣，經常要開啟空調調節溫度及濕度，這些較大型電器原來和家居磁場息息相關，使用得宜，更有助於家宅運勢。然而，固定式空調難以經常轉換位置，流動式較為靈活，也可避免固定空調造成風水上的問題。

客廳梳化及臥室睡床是長時間坐臥的地方，最好避免梳化對上及床頭對上安裝空調，在風水上，頭頂的空調機造成橫樑壓頂的問題；實際使用方面，冷風直接吹到頭部，也容易引發頭痛等健康問題。

客廳和睡房安裝空調前最好先規劃清楚，把空調安裝在梳化的另一邊位置，而睡房可以安裝在睡床的左右兩邊，避免冷風直吹頭部，影響健康。

如果無法轉換已安裝好的固定大型空調位置，遇到流年凶星飛臨的方位，例如空調剛好裝置在龍年的病星位置正西方及東南方，只好少一點啟動為佳。

風扇運作時扇葉轉動，冷風機或空調啟動時發出的動力，有助增強流年吉星的力量。不妨把這些流動式裝置放在龍年九紫星飛臨的西南方，九紫星本身代表一切喜慶事宜，加上現已踏進九運，九紫星也是最得令的飛星，大利貴人及財運，若能催旺自然相得益彰。