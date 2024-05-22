米雪菲花被爆多年前已睇好拍檔奇洛李維斯走紅

美國男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）入行以來憑多部賣座動作片包括《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列而成功成為影壇巨星，而曾與未紅時的奇洛在1988年舊作《孽戀焚情》（Dangerous Liaisons）合作過的英國名導演史提芬費雅斯（Stephen Frears），近日受訪時就爆當年片中女主角米雪菲花（Michelle Pfeiffer）已睇好奇洛將來會成為大明星！

當年主演《孽》片都是大明星，除了米雪與奇洛之外，還有格蓮高絲（Glenn Close）、尊麥高維治（John Malkovich）以及與奇洛同是新人的奧瑪花曼（Uma Thurman）。當時年僅23歲的奇洛在片中飾演一名靚仔音樂家被格蓮飾演的侯爵夫人睇中，不過奇洛卻偏偏愛上奧瑪飾演的天真無邪少女，最後他更因此而與尊飾演的子爵決鬥。

史提芬表示當時自己排除萬難堅持要用奇洛飾演片中的角色，因為以他的外貌絕對會令人入信人人都會愛上他。史提芬透露就連女主角米雪菲花亦向他表示奇洛將會成為巨星。結果事實證明史提芬及米雪冇睇錯，奇洛最終成為影壇巨星。而《孽》片亦大獲好評獲《奧斯卡金像獎》7項提名，最終勇奪最佳服裝設計、美術指導以及改編劇本3獎。