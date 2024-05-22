東方日報C2：JW與破產男友分手　6年情玩完

歌手王灝兒（JW）昨日宣布與破產男友葉韋彤分手，結束6年情，曾揚言與男友講心唔講金的她，如今卻決定斬斷情絲，結果被網友瘋狂揶揄，寸爆有人只能共富貴。而與JW緋聞甚囂塵上的朱敏瀚，昨日則封口表示不回應。

JW與前化妝店連鎖店太子爺葉韋彤（Tarzan）相愛6年，期間愛得高調頻頻放閃，除了經常陪男友出入馬場，又不時於獨立屋豪宅開派對，顯盡富豪級生活。惟好景不常，男友家族生意於前年被申請破產，Tarzan與母親更於去年2月被法庭頒令破產。雖然如此，但JW同日推出歌曲《陪你》，藉歌詞表示對男友不離不棄，揚言雙方講心唔講金，實行風雨同路。

即使口裏說不，但身體最誠實，經過一年時間洗禮， 這段情最終經不起考驗，昨日JW於社交網官宣回復單身，她寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」、「Life is great, I'll be okay」，聲言相隔13年再嘗到單身感覺，暗示過去感情生活相當精彩，一個緊接一個，沒有空窗期，又強調自己是「Happy Girl」。本報就分手一事求證JW，她僅表示：「不作回應了，謝謝大家關心！」

對於JW宣布分手，圈中好友陳自瑤、江若琳、王敏奕等均送上祝福，不過也有不少網友留言揶揄一番：「笑死，之前仲講到好恩愛共患難，一破產就分手」、「矛盾只因三個字：冇錢呀！」、「富貴同當，但原來真唔可以共患難，錢是萬能，但冇錢就萬萬不能」、「用完就丟，真快活」。

大半年冇同框放閃

其實自拍拖以來，基於Tarzan身份富貴，令JW多年來背上「拜金」標籤，她曾為此激動回應︰「好煩呀！我從來認為falling in love with someone rich，唔等於釣金龜！有乜嘢釣啫？對女仔來說幾unfair！大學畢業以來，我一直勤力工作，我從來冇問過任何人攞錢，亦沒問過屋企人攞錢，從來靠自己！但外間一有標籤，就忘記了我的努力……」而去年Tarzan破產後，JW與男友即減少晒恩愛，對上一次同框已是去年10月一起現身好友生日會，她揚言一直努力工作靠自己賺錢，故即使男友破產也未有影響她的財力，繼去年7月與朋友合資飲品店後，今年初更被揭首次做業主，豪擲950萬元於渣甸山豪宅區置業，早前更自爆已雪卵，並於網上分享過程，當時外界還以為她與男友好事近，沒料幾個月後宣布分手收場。

至於鮮有緋聞的JW，於3年前拍攝無綫劇《痞子殿下》時，被指與小生朱敏瀚（朱仔）秘撻，之後於去年再合作《痞子無間道》，關係更勝從前，二人緊接與同劇演員周嘉洛及陳瀅等到泰國拍真人騷節目，朱仔於機艙內不避嫌倚偎JW肩膊上，表現親暱，令緋聞更甚囂塵上，不過他們仍死口不認過電，JW更揚言與男友情不變。朱仔昨日對於緋聞女友JW「重新上架」回復單身不願多談，只表示：「唔好意思，我唔回應喇！」

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