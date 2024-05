東方日報C2：JW與破產男友分手　6年情玩完

歌手王灝兒(JW)昨日宣布與破產男友葉韋彤分手,結束6年情,曾揚言與男友講心唔講金的她,如今卻決定斬斷情絲,結果被網友瘋狂揶揄,寸爆有人只能共富貴。而與JW緋聞甚囂塵上的朱敏瀚,昨日則封口表示不回應。

JW與前化妝店連鎖店太子爺葉韋彤(Tarzan)相愛6年,期間愛得高調頻頻放閃,除了經常陪男友出入馬場,又不時於獨立屋豪宅開派對,顯盡富豪級生活。惟好景不常,男友家族生意於前年被申請破產,Tarzan與母親更於去年2月被法庭頒令破產。雖然如此,但JW同日推出歌曲《陪你》,藉歌詞表示對男友不離不棄,揚言雙方講心唔講金,實行風雨同路。

即使口裏說不,但身體最誠實,經過一年時間洗禮, 這段情最終經不起考驗,昨日JW於社交網官宣回復單身,她寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」、「Life is great, I'll be okay」,聲言相隔13年再嘗到單身感覺,暗示過去感情生活相當精彩,一個緊接一個,沒有空窗期,又強調自己是「Happy Girl」。本報就分手一事求證JW,她僅表示:「不作回應了,謝謝大家關心!」

對於JW宣布分手,圈中好友陳自瑤、江若琳、王敏奕等均送上祝福,不過也有不少網友留言揶揄一番:「笑死,之前仲講到好恩愛共患難,一破產就分手」、「矛盾只因三個字:冇錢呀!」、「富貴同當,但原來真唔可以共患難,錢是萬能,但冇錢就萬萬不能」、「用完就丟,真快活」。

大半年冇同框放閃

其實自拍拖以來,基於Tarzan身份富貴,令JW多年來背上「拜金」標籤,她曾為此激動回應︰「好煩呀!我從來認為falling in love with someone rich,唔等於釣金龜!有乜嘢釣啫?對女仔來說幾unfair!大學畢業以來,我一直勤力工作,我從來冇問過任何人攞錢,亦沒問過屋企人攞錢,從來靠自己!但外間一有標籤,就忘記了我的努力……」而去年Tarzan破產後,JW與男友即減少晒恩愛,對上一次同框已是去年10月一起現身好友生日會,她揚言一直努力工作靠自己賺錢,故即使男友破產也未有影響她的財力,繼去年7月與朋友合資飲品店後,今年初更被揭首次做業主,豪擲950萬元於渣甸山豪宅區置業,早前更自爆已雪卵,並於網上分享過程,當時外界還以為她與男友好事近,沒料幾個月後宣布分手收場。

至於鮮有緋聞的JW,於3年前拍攝無綫劇《痞子殿下》時,被指與小生朱敏瀚(朱仔)秘撻,之後於去年再合作《痞子無間道》,關係更勝從前,二人緊接與同劇演員周嘉洛及陳瀅等到泰國拍真人騷節目,朱仔於機艙內不避嫌倚偎JW肩膊上,表現親暱,令緋聞更甚囂塵上,不過他們仍死口不認過電,JW更揚言與男友情不變。朱仔昨日對於緋聞女友JW「重新上架」回復單身不願多談,只表示:「唔好意思,我唔回應喇!」

更多新聞,請瀏覽東方日報網頁: