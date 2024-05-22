曼谷最潮夜市　飛機咖啡店最啱打卡　二手古着尋寶勝地

【特約報道】單在曼谷，大大小小夜市就超過一百個，除了最多遊客到訪的Jodd Fairs夜市及拉差達火車夜市之外，近日人氣急升的正是泰國本地人最熱推的席娜卡琳火車夜市（Srinakarin Train Night Market）。這個夜市因其獨特的古著店而聞名，隨着黃色線的SkyTrain於上年開通後，這個超大的知名夜市，頓時成為遊客到訪熱點之一。

新鐵路線開通 方便遊客

席娜卡琳火車夜市位於曼谷市區BangNa區，與市中心遊客區相距較遠，從前只能搭的士前往，十分不便。但SkyTrain黃色線於2023年6月正式開通後，遊客可以直達Suan Luang Rama IX站（YL15）落車，在西康廣場旁邊車路直入，經過長長的走廊商店街，步行約十分鐘即可到達夜市。

在夜市的停車場部分，最先就會被當中的巨型飛機裝飾的咖啡店吸引住目光，這家咖啡店以美國油站方式設計，店頂以飛機做裝飾，店內的油站擺設及復古電話亭等都是完美的懷舊設計，不同的裝置加上巨型招牌最適合遊客打卡。

席娜卡琳火車夜市佔地極大，當中分成三大區域，分別是最外圍的戶外餐飲區，然後是有蓋夜市商店飲食區，還有最裏面的古着二手店專賣倉庫區，其中最值得逛的必定是二手店專賣倉庫區，由於夜市佔地極大，建議要預留多點時間到來尋寶。

年輕人尋寶 古董古著樣樣有

這個二手店專賣倉庫真的甚麼東西都有，波鞋、相機、太陽眼鏡、玩具、衣飾全部有齊，最誇張是連電影道具、電單車、街燈、路牌都有，古董傢俬店亦有多間進駐，絕對是各位復古用品愛好者的天堂。由於二手商品價格較便宜，亦令這兒成為泰國年輕人購物的好地方。逛著這些古著店，您將能發現各種獨特的珍品和具有紀念意義的物品，讓您感受到濃厚的泰國文化和特色。

夜市內更特別設有很多古董車及布置吸引遊客到來打卡，到了周末周日最多人的時候，會有特色小攤檔開業吸引遊客，成為另一道獨特的風景。

夜市食品樣樣有 價錢平一截

夜市的特色食品，席娜卡琳火車夜市都有齊，包括火山排骨、海鮮桶、昆蟲攤、船麵、泰式快炒樣樣有，而且價錢比其他夜市都要便宜一點，大家可以盡情吃喝都不怕。至於戶外餐飲區，更有不少酒店有現場音樂表演，絕對是一個放鬆心情的好地方。由於席娜卡琳火車夜市與西康廣場鄰近，如果天氣炎熱在戶外夜市行得累了，可以到西康廣場歎冷氣行商場，也是另一個很好的後備選擇。

GBA泰過分啦! 繼推出首爾及台北優惠機票後，今次邀你遊泰國。今日（5月22日）中午12時開始，只需在GBA官網輸入優惠碼 【LSBKKBA】，便可以$50體驗價購買曼谷來回機票一套，限售200套，先到先得。

優惠時間：2024年5月22日，中午12時開始

旅遊出發日期：2024年5月23日至6月4日

優惠碼：LSBKKBA

撰文：Emily