劉佩玥靚聲驚同容祖兒做比較：唔好失禮原唱者…

藝人劉佩玥（Moon）今晚（21號）出席無綫劇《逆天奇案2》慶功宴，對於有網民上載她在晚宴上獻唱容祖兒（Joey）代表作《逃避你》的片段，大讚她人靚歌甜，唱功不輸給天后時，她重複說：「千祈唔好咁講，我見呢啲評語我都好驚，我係超級鍾意Joey，係佢Fans，由佢《未知》隻碟開始鍾意佢，千祈唔好講我媲美佢，我連佢一成唱功都冇，我入咗行都有見過Joey，佢知我個名好開心，我知大家錫我，我係鍾意唱歌嘅，但我唔係唱得特別好嘅人，我係唔可以同佢相提並論。（冇失禮Joey？）我希望每一次無論唱任何歌手嘅歌，我都唔好失禮原唱者啦，特別係Joey。」

她又說在晚宴上首次唱《逃避你》這歌時，之後再唱了另外兩首歌，見台下反應熱鬧就主動派福利，她說：「本來大會冇安排台下觀眾上台合照，但我唱得開心，佢哋又開心，所以就請佢哋上台同我合照，因為真係好好氣氛，去得登台都想同觀眾有好好交流嘅。」

問到她可會考慮參加《中年好聲音》的歌唱比賽圓歌手夢，她就覺得參加歌唱比賽就是行歌手路，但她自感未夠資格做專業歌手，她覺得：「其實啲人讚或彈我唱歌，對我係冇影響，有讚當然開心，就算話我唱得難聽，我都冇嘢，因為呢個係我鍾意做嘅嘢，但如果做專業歌手，外間就以另一個level去評價。」她又希望可如張振朗、羅嘉良、陳慧珊及林保怡般有機會主唱自己演出的劇集歌，覺得是榮幸外，亦可成為自己和觀眾心目中的經典，但未擁有自己的劇集歌前會努力練歌。

她亦謂有和其他演員傾如開拍《逆3》劇情應如何發，但因劇集總監劉家豪宣布暫時榮休，所以打算在他可能度假後再聯絡他，游說對方盡快開劇。