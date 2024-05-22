轉廢為寳 | 善用水果皮　自製環保清潔酵素

平時大家吃水果，餘下的果皮會如何處理呢？直接丟棄，還是廢物利用，發揮清潔、除臭等作用？網上流傳柑橘類的果皮含有柑橘油成分，是天然的清潔材料，因此可以製成環保清潔酵素，能清潔廚房水槽、碗筷、地板等等，用途廣泛，製作方法也簡單。

環保酵素材料

1.果皮（如橘皮、檸檬皮、柚子皮、蘋果皮、菠蘿皮等）

2.紅糖或其他糖類

3.水

4.可密封的塑膠容器

製作過程及用法

先將新鮮的果皮切成小塊，這樣發酵色速度會更快；然後以10：3：1的比例將水、果皮、紅糖倒入塑膠容器容器中，攪拌均匀；切記要預留大概1/4的空間給發酵時產生的氣體；然後蓋上蓋子並在瓶身標記製作時間，放在陰涼的地方發酵3個月，期間要定期慢慢扭開瓶蓋，釋放過多的氣體。夏天時一般發酵1個月就夠，當你看到果皮下沉，液體呈清亮紅棕色，再無氣體產生，且聞到果皮清香中帶著酸澀的氣味，而不是酒精味，就説明已經發酵完成。如果聞到的是臭味，代表發酵失敗，可以加入小量果皮和糖粉繼續發酵；而餘下的酵素渣則可以當作肥料。清潔酵素使用方法亦很簡單，將其稀釋後能清理洗手間、地板、地漏、水槽、碗筷等，也可清洗水果、蔬菜，或是灌溉家中的盆栽。