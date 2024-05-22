林夏薇談愛犬離世爆喊　馮盈盈攻讀博士嗌教授收佢

藝人林夏薇（薇薇）、蔣祖曼、劉佩玥、馮盈盈等齊出席今晚（21號）無綫劇《逆天奇案2》慶功宴，緋聞男女張子丰和王菲大方合照，但男主角陳展鵬因工作未能現身。林夏薇在席上神情有異，原來三個月大的貴婦犬離世，令她忍不住當場爆淚，我見猶憐。

愈講愈傷心的薇薇說：「呢隻係新養嘅狗仔，同佢陸陸續續都有見幾次，帶佢返到屋企先幾日，（佢離開）發生得好突然，（咩病因？）醫生話佢本身都有啲隱性嘅疾病。」當講到和愛犬之間的緣份時更淚如雨下，她哭住說：「我母親節時帶佢返嚟，好似代表母親節嘅我愛你，但520（5月20號）就火化，我帶咗佢返屋企下葬喺棵樹下，唔好意思，本來唔想嚟參加晚宴，怕情緒影響到，但劇集有好收視都好想嚟支持。」

未提及愛犬離世前，薇薇還表示感激觀眾支持劇集，又愛她和陳展鵬這對「逆天CP」，有高收視是預計之外：「第一輯受歡迎，第二輯就有壓力，一開始都有擔心收視，但有好圑隊同夠默契，都想再續同展鵬嘅劇中情緣。」又指日前為自己的鑽飾品牌拍攝廣告，問可會以性感造型出現？她就保持神秘感謂：「有唔同季節嘅唔同感覺，都有幾個唔同系列嘅，觀眾會期待。」

而盈盈在劇中改邪歸正，成功除去「國民妖精」之名，她覺得是編劇及幕後的功勞，當然想繼續演下去，暫時未有新劇開拍，會先主力投入綜藝節目的主持工作，亦會幫新一屆港姐競選宣傳，加上完成其食品管理碩士課程，下月舉行畢業禮，如要繼續進修就要視乎幕前工作，問可會攻讀博士學位，她就話：「要有教授收我做學生先得，呢方面隨緣啦。」

至於損壞黃家駒的墓碑，現被起訴涉嫌刑事損壞罪拘捕涉案的被告，曾跟盈盈合照過，她說：「冇印象，可能同太多人影合照，之後會小心啲，我哋平時出席活動都有大會保安，所以有安全措拖，我哋喺親民時，都會對可疑或危險性嘅人提高警覺性。」