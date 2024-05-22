牛雜妹愛犬被咬至噴血急送ICU　呼籲狗主拉好狗繩

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）將於今年11月下嫁糖水舖太子爺阿招，本來懷着愉快心情迎接半年後的婚禮，但近日卻發生不幸事件，令準新娘心情跌到落谷低。事緣她如常拖年約11歲的貴婦犬Whiskey出街時，被另一隻伯恩山犬咬傷愛犬背及腹部，即時血流如注，抱住愛犬急求醫的她及未婚夫又急又驚，身上染滿血漬。

Monnie在社交網上載愛犬在獸醫院留院的相片，見身形嬌小的Whiskey躺在床上，身上插滿了喉管，令聞者心酸。她無奈謂：「我從來沒想過會這樣的一天，我可愛的Whiskey 從來不理會其他狗仔，只愛黐人玩。」又指愛犬被咬傷後，大、小腸受重創致大量出血，由於有生命危險需轉介到醫療設備更完美的市區獸醫院接受緊急手術，她憂心謂：「醫生說牠情況非常差，身上出現的6，7個情況，任何一個都足以令牠致命，如果晚幾小時做手術也沒可能生存……，Whiskey很堅强，現在ICU的牠須繼續觀察，未來這三天是關鍵，希望大家祝福。」

她又呼籲各狗主如狗狗有攻擊人或其他動物的可能性，外出時請拉好狗繩，有需要就為牠戴上口罩，做一個負責任的狗主。」東網記者聯絡Monnie了解Whiskey最新狀況，她表示：「有心，依家仲喺ICU未過危險期。」