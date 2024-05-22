《善宰》有機會Sad Ending？邊佑錫睇大結局劇本後爆喊

韓星邊佑錫與金惠允主演的人氣韓劇《背着善宰跑》昨晚（21日）播出的第14集，劇情講到金惠允飾演的「任率」為了救邊佑錫飾演的「善宰」而再次回到過去，並故意避開對方，讓對方不會認識自己，但兩人卻在2023年以編劇和演員的身份相遇。

金惠允將自己與對方15年來的愛情故事寫成電影劇本，劇本卻因為一次偶然而落在邊佑錫手上，她因為擔心自己的出現會令邊佑錫有危險，所以叫對方不要接拍劇集，而邊佑錫看到劇本內容後忍不住落淚，最後一幕講到他與金惠允一起坐摩天輪，他問：「那個男人真的把和她心愛的女人有關的事都忘記了嗎？那就是悲傷的結局，女主角救了男主角，卻失去了愛情，失去愛情的女人真的會幸福嗎？」之後摩天輪因為發生事故而停在半空，邊佑錫便攬實金惠允以防對方跌倒，場面浪漫。

《背》劇將於下周二（28日）大結局，觀眾都很好奇能否大團圓結局，而邊佑錫將於今晚（22日）亮相「國民MC」劉在石主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，製作組公開預告，他指《背》劇是對他來說十分特別的作品，又透露看了大結局的劇本之後哭得很厲害，令劇迷擔心會是Sad Ending。