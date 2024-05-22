汪峰新歡否認整容「小三」傳聞　親認曾結婚生子

內地歌手汪峰與影后章子怡結婚8年，去年10月無預警宣布離婚，消息一出震驚各界。而經過三婚三離嘅汪峰，恢復單身後嘅佢感情動向同樣備受關注，而喺17日被爆出佢同網紅森林北（李巧）拖手行街嘅照片外，20日汪峰更透過社交網高調認愛嘅同時，更晒出認識到相愛嘅交往時間線，力證並無婚內出軌。而隨着事件持續發酵，森林北亦於21日拍片交代影識汪峰嘅經過，透露自己係一位單親母親，承認自己曾結婚生子外，與前夫更係和平分開，並透露自己今年34歲，比汪峰細18歲之餘，仲大讚對方外表搖滾，內心則係純粹質樸：「是一個溫暖真實的人。」

面對各界質疑，外貌酷似章子怡嘅森林北亦拍片回應，佢表示自己係文化旅遊嘅創業者，有合作嘅民宿作品及自己嘅文化旅遊諮詢公司，同時擔任新疆自治區旅遊協會副秘書長等職位，並表示同汪峰於去年10月，因為探討合作音樂學院如何結合文化旅遊計劃而認識，並於今年年初正式交往；至於網絡流傳整容疑雲，佢表示照片都係12年前，甚至更耐之前嘅舊照，但事實上佢只有於2019年曾做過牙齒矯正，直接否認整容一事。

對於汪峰「三結三離」嘅感情史，森林北亦表示經過相處認識後，發現私底下嘅汪峰同外界所言不一樣：「他剛正不阿的為人處世，外表搖滾內心實則純粹質樸，是我萬萬沒想到的，甚至有一些傳統、固執，就如同他的歌曲一樣，給予了很多人對人生的深刻反思，和面對挫折依然堅守初心的頑強生命力。」並透露身邊的確有唔少朋友關心佢嘅感情未來，但佢認為任何人喺無法保證人生嘅得失前提下，應該遵循自己內心，一切亦順其自然，作為成年人會為自己嘅選擇負責，表示自己有能力保護自己嘅小朋友、家人及公司員工：「請大家放心，也希望大家不要非黑即白的評判一切，同時感謝大家對我的關心。」