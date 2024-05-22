【簡潔生活學】清理物品有先後

早前在電台節目，談論到協助長者整理時要注意的地方，最重要當然是「溝通和尊重」，因為他們對家中物品視作「重要財產」，若一下子為他們進行斷捨離，大多顯得猶豫，甚至感到難過，所以較理想的方法，可先勸導他們把沒用但完好的物品送出或捐贈予有需要人士；其次，是為他們準備一個「猶豫盒」的箱或盒子，將極少甚至沒用的東西先放進去，並放在當眼處，在設定日期後，讓他們檢查到底還有沒有用，若他們發現用不着時才告別物品，情感上就較輕鬆得多。

在整理過程，其實不單是長者，大部分人在首次淘汰物品時，總會感到舉步維艱、遲疑不決。到底在篩選物品時怎樣較容易「落手」呢？以下方法可參考一下：

1. 體積愈大愈阻地方的物件先處理：例如：儲物架或箱、小型梳化、腳櫈等傢俬，當搬走之後，即時感受到屋內空間變闊變廣，心情都會變好；

2. 看不順眼或沒感覺之物：針對一些已積塵但又不想打理的物品，例如：封塵的背包、皮鞋、衣物或過氣的擺設、裝飾品，假如你重視這些物品，根本不會積塵，絕對可以捨棄；

3. 廉價又容易買到的：當初因為貪便宜或好奇而買入，但最終卻發現不好用或很少用，例如一些神器，在淘寶或是12蚊店買回來，即使棄掉也不會心痛，但切記，這類產品曾經擁有就不要重複入手了，否則只會「無限輪迴」，浪費金錢，時間和精神！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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