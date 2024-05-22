否認抄襲！ILLIT事務所宣布告「NewJeans之母」閔熙珍

韓國當紅女團NewJeans所屬的ADOR事務所老闆閔熙珍早前被爆有意帶組合脫離母公司HYBE，她其後開記招表達對HYBE的不滿，並明言HYBE另一子公司BELIFT LAB推出的新人女團ILLIT是倒模NewJeans。

ILLIT的官方社交網帳號近日被發現關注NewJeans的「黑粉」帳號，令雙方的矛盾再加深，一直沒有就抄襲一事回應的BELIFT LAB今日（22日）發聲明表示已提交訴狀，控告閔熙珍散布謠言以妨礙業務及損害他們的名譽，聲明中指：「閔代表方面指ILLIT抄襲該公司的藝人，這絕對不是事實，我們已經向司法機關提交證據資料，會通過合法的程序釐清真相。」事務所又指今次事件與成員完全無關，但她們卻受到人身攻擊和誹謗，呼籲大家停止攻擊旗下藝人。

此外，NewJeans昨晚（21日）參加在首爾景福宮興禮門舉行的《2024 KOREA ON STAGE》，是在公司爆內訌之後首次演出，其中成員Hyein因為腳部受傷而缺席，參加活動的4名成員以短版改良韓服大騷長腿。至於ILLIT則於同晚為首爾高麗大學的音樂祭擔任表演嘉賓。