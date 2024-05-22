Twins師妹團下周一出歌！未出道已獲邀登兩大音樂節

繼Twins後，相隔23年英皇再推出新女團「VIVA」，4位成員：姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC），平均年齡22歲，個個青春有活力。昨日VIVA的官方社交平台釋出首張團體照，並預告將於本月尾27號正式派歌。團名「VIVA」來自西班牙諺語「Viva la Vida」，有活在當下的意思，在墨西哥又有「為生命而慶祝」的意思。

雖然未正式出道，但女團已獲邀為兩個大型音樂節，分別是6.21的「中環海濱One Love Asia 音樂節」和6.29在澳門舉行的水上音樂節擔任表演嘉賓，該水上音樂節陣容強大，包括有張敬軒、Dear Jane和組合Lolly Talk等，另外，VIVA並手握多個廣告在手，未正式出道已排山倒海工作，她們表示感覺奇妙，感謝公司及客戶的支持：「希望嚟緊會有更多工作，多啲嚟密啲手，我哋唔怕辛苦，哈哈！首先我哋4個期待出道已經有兩年，中間亦都去咗韓國受訓，到依家可以將大家努力出嚟嘅成果呈現喺觀眾眼前，有種DSE放榜嘅感覺；其次心情一定又興奮又緊張，雖然我哋幾個都曾經參加過選秀節目，有過舞台經驗，但始終現場演繹我哋首支派台歌曲畀大家聽同睇，一定會緊張，依家我哋每日都有練歌、排舞，希望到時以最佳狀態示人。」