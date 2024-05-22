與林峯眼神拉絲　佘詩曼獲驚喜慶生接「啜」招

視后佘詩曼（阿佘）百忙中抽空於內地出席宣傳活動，現場獲送上蛋糕提前慶生。席間她與林峯挑戰「CP對視30秒」，甜蜜滿瀉，即成粉絲熱話。

阿佘與林峯主演的無綫熱播劇《家族榮耀之繼承者》推出以來外界反應理想，於內地及香港掀起熱話。而四出工作的阿佘前日特意抽空，與拍檔林峯、陳瀅、陳靜及梁靖琪等，出席內地宣傳活動。席間阿佘與林峯上演一幕「超近距離CP對視」放閃，令全場起哄。

活動期間，工作人員還推出粉紅靚靚蛋糕，為將於本月28日生日的阿佘提前慶生。全場即時高唱生日歌，林峯還掏出一個皇冠，為阿佘「加冕」，一眾拍檔更作勢獻吻，令壽星女甚是驚喜。

對於林峯等失驚無神送驚喜，阿佘冧爆回應東網：「開心嘅，再加上呢套劇首周收視咁好，絶對值得高興！（正日生日有假放？）有呀，應該會同屋企人食飯慶祝吓。」

《家》劇峰迴路轉

另外，日前《家》劇講述阿佘特意飛往馬來西亞參加閨蜜婚禮，扮演其閨蜜的女演員來頭不小！這位名為葉彥穎的女生曾接拍逾百廣告，並考獲鋼琴8級證書。至於許紹雄和陳靜於劇中上演一段「父女戀」，男方對嬌妻呵護備至，被網民封為「暖男天花板」，甚至有人留言：「這個表現，可以讓女人忽略他的年紀與皺紋！」

至於《家》劇下周劇情亦愈發緊湊，被困加護醫院的「丘老爺」劉江要求阿佘陪他外出改遺囑，卻於途中突然身故，令阿佘被「堂細佬」羅子溢當眾怒斥，更因被出賣而無辜入獄6星期。阿佘立誓要作出反擊，令劇情出現180度大逆轉！