從事體力勞動工作嘅送貨工人，無論天氣幾熱，都要為完成工作使命而出動，真係值得欣賞同讚許！AV業界資深人士神仙乙就表示，喺日本AV嘅「送貨工系列」當中，佢哋唔單止勤力運送貨品，更加會為客人送上快感添！

慾求不滿

喺「夫人之素顏」出品嘅《無法忍受人妻透視出大屁股》入面，送貨工人京介接到柯打送貨到人妻彌生美月嘅屋企，卻被美月嘅美貌以及大屁股深深吸引，而當美月檢查貨品嘅時候，發現美月原來購買咗大量情趣玩具，京介就知道美月一定係慾求不滿喇！於是佢向美月上下其手仲用埋把口，果然成功令美月招架不住，主動同京介上床激戰。自此之後，京介每日都會送情趣玩具畀美月，順便享受床上歡愉！

一觸即發

於FITCH推出嘅《豐滿淫蕩的送餐員》當中，岡本莉里係一位外賣員，因為嫌自己體形太肥，於是買咗一款減肥膏嚟搽，搽完之後就去送餐，點知呢隻減肥膏原來有副作用，令到佢性慾高漲，當佢送餐到客人嘅屋企時，不斷抑壓住體內嗰團慾火，而男客人見到莉里又大波又面紅耳熱嘅模樣，亦引爆出原始獸性，喺兩人無意間有身體接觸之下，慾望一觸即發，衫都未剝得切，就埋牙瘋狂激戰！

打得火熱

片廠Madonna炮製嘅《快遞員總是在下午到達》，講述大雄最近同老婆新垣和佳愛上咗網購，但係亦因為咁，和佳對大雄變得愈嚟愈冷淡，仲唔再想上床添！而大雄就發覺每次送貨嘅時間都總係喺佢返工之後，因而感到奇怪，於是佢喺屋企安裝偷拍鏡頭，結果發現令佢傷透了心嘅秘密！原來老婆和佳同送貨速遞員有路，兩人一見面就打得火熱，唔單止打埋真軍，仲中出收場，而和佳亦樂在其中，大雄今次真係成頂綠帽由頭笠到落腳喇！

簡評

有咩爽得過，安坐家中就可以有艷遇送到上門呢！今次為大家介紹嘅送貨工系列當中班主角就可以享受到箇中樂趣喇！3部作品當中，本仙最鍾意彌生美月主演嘅《無法忍受人妻透視出大屁股》，原因係美月擁有豐乳肥臀，身材夠晒吸睛，而佢喺作品當中初期表現得怕醜羞怯，但係喺床戰當中又肉緊陶醉，及後美月仲主動發姣迎戰送貨仔，簡直係展顯內心淫蕩之情。