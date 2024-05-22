李克勤收千萬酬勞　臨危救亡《披荊4》

內地王牌真人騷《披荊斬棘的哥哥》即將錄製新一季，之前傳出會加盟的巨星謝霆鋒及王力宏在名單上消失，頓令吸引力大減，幸主辦方成功邀得李克勤首肯救亡，更傳其酬勞高達千萬港元，克勤掘到一大桶金，而節目又有巨星撐場，可謂雙贏。

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥4》將於本月28號在湖南長沙開錄，而過去多月曾傳出多個不同版本的參賽者名單，近日傳出的最終名單，包括來自台灣的劉畊宏、韋禮安、鳳小岳、蔡旻佑及林志玲的日籍丈夫AKIRA，而香港代表則有李克勤及同公司的「大隻猛男」沈震軒。

事實上，《披》第1季有張智霖、言承旭、陳小春、及黃貫中等大卡士加盟，節目由未播出至播完均錄得高收視，因節目而衍生成圑的「大灣仔哥哥」更風靡內地，所到之處均萬人空巷，而第2季則繼續有張智霖、陳小春再加林峯、周柏豪和杜德偉承接餘威，可是到第3季只得「台灣小旋風」林志穎獨撐，現到第4季，紅星更見「人丁單薄」，最高知名的只有克勤。

分身不瑕 繼續巡唱

據知《披》劇組早在第1季時已力邀克勤，可是因他欠下不少巡唱債，才婉拒《披》的邀約，但今次適逢克勤的檔期尚可配合，兼且每集80萬元人民幣（約87萬港幣）的酬勞可觀，才終撮成今次合作，只是在拍攝12集期間，克勤亦需抽身繼續巡唱工作，忙至12月為止。