烏克蘭女神　仙氣中解放

狂野又奔放嘅性感女網紅夠火辣，而嫵媚萬千嘅則夠迷人，咁仙氣十足嘅美女網紅又會畀到你乜嘢感覺呢？大家可以喺來自烏克蘭嘅Gloria Sol身上搵到答案之餘，仲會被佢嘅福利艷照感染好想大解放！

熱愛繪畫

如果有留意開性感網紅界嘅話，相信都見過烏克蘭女郎嘅倩影，佢哋唔單止氣質優雅，加上玲瓏浮凸嘅身材，輕易擄獲網民嘅歡心。不過講到當中嘅氣質女神，就不得不出生於首都蘭基輔嘅性感網紅Gloria Sol喇！

事關樣貌及身材兼備嘅佢，唔止外形迷人，以裸模身份出道便即獲得高人氣嘅佢，更係唔少男士心目中嘅性感女神，配合埋仙氣十足及獨有嘅藝術氣質，真係愈睇愈有味道。咪以為「藝術女神」呢個外號係亂吹，Gloria Sol絕對係貨真價實嘅藝術女郎，自細便鍾情藝術嘅佢，大學時喺烏克蘭修讀美術系，尤其精於繪畫油畫，而為咗提升畫技更曾遠赴法國深造，卻因此跟模特兒事業結下不解緣。

崇尚自然

正喺法國進修畫技嘅Gloria Sol，有一日喺咖啡店被模特兒事務所嘅星探搭訕，問佢有冇興趣做裸模，佢坦言最初以為係詐騙，所以冇理會，及後喺一個畫展活動上重遇對方，至知對方並非騙徒，於是答應邀請去面試，冇幾耐，就正式喺裸模界出道，頭炮作更為著名男士雜誌拍攝裸體寫真，結果憑此聲名大噪！

不過話說回來，裸模工作總會引嚟非議，點解Gloria Sol會決定以此為職業呢？佢坦言其實自己係天體愛好者，本已習慣喺裸體示人，更何況做裸模後又可擴闊眼界，於是便毅然答應。事實證明佢嘅決定冇錯，皆因人氣爆發後不但工作接踵而來，而同時進軍網紅界嘅佢，人氣愈嚟愈勁之餘，更踩入娛樂界參演電影，雖然都係飾演小角色，但對Gloria Sol嚟講已經係難得嘅體驗，正好達成佢當初投身裸模界嘅目的。

Profile

出生地：基輔

身高：155cm

三圍：34D-24-36

近年積極經營網紅事業嘅Gloria Sol，不但經常分享性感寫真，更開設埋OnlyFans帳號為會員獻上大尺度寫真及影片，而女人味愈嚟愈濃嘅佢，魅力真係好正呀！