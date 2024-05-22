陳曉東斥資上海買樓送老竇　自爆「啲錢畀晒梁朝偉」

歌手陳曉東（東東）日前到電台接受《QK玉瑛室》訪問，節目中他透露兩個女都愛聽他的歌，並視他為偶像，笑謂：「緊係我啦，依家仲係我，佢哋好黐爸爸。」近日推出新歌《蒼鷹與少年》，他並自學AI親自剪輯MV，直言喜歡接觸新事物，對新科技和新音樂感興趣，最愛電子音樂的他，有個夢想，好想推出一隻跟以前不同，翻天覆地的EP或唱片。

他透露正籌備8月於廣州舉行的巡迴演唱會，戒掉碳水化合物，及不停做運動，笑言已進入一個運動員的排練方式：「同舞蹈老師講，一個禮拜跳3次，每次3個鐘，自己亦會做Gym舉重，同埋開始戒碳水化合物，以前可以食2、3碗飯，依家最多食兩啖。」近年東東全家移居北京，他指當初爸爸返回上海居住，為方便探望爸爸和工作，故決定定居北京，東東又爆料說：「我爸爸嗰啲朋友當時話『你嗰仔係歌星，叫佢買層樓畀你吖嘛』，當時浦西啱啱開發，個樓盤搵咗梁朝偉拍廣告，咁啱我爸爸睇中咗嗰度，佢啲朋友笑我，『你啲錢畀晒梁朝偉，佢未拍廣告之前九千蚊，佢拍完廣告變咗萬四，你都肯買，你都好孝順。』，恥笑我，不過兩個月之後佢哋同我躹躬，因為層樓漲咗價。」