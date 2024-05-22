借《柯南》食女　神級聲優古谷徹出軌動粗迫墮胎

曾聲演《機動戰士高達》、《聖鬥士星矢》與《名偵探柯南》等知名動畫的70歲日本神級聲優古谷徹，驚爆不倫醜聞，被指與33歲女粉絲大搞婚外情長達4年半，更動粗強迫女方墮胎，他今早(22日)已知衰發聲明向外界道歉。

入行逾60年的古谷徹，聲演過的經典角色多不勝數，包括《機動戰士高達》的阿寶、《聖鬥士星矢》的星矢、《橙路》的春日恭介及《美少女戰士》的地場衛等。近年，他更憑聲演《柯南》的人氣角色安室透，吸納大批年輕女粉絲。

與古谷徹搞不倫的女粉絲，透露於2016年因《柯南》迷上對方，曾看電影版《名偵探柯南：零的執行人》超過45次，寄過許多粉絲信和禮物到古谷的事務所，2019年元旦她收到古谷徹守私訊，兩人開始約會，古谷更會用安室透的聲線與她傾電話，令她難以抗拒，展開不倫關係。2021年她發現懷孕後，雙方關係惡化，古谷徹更用暴力及法律等手段，威逼她墮胎。

古谷徹今早於社交網發聲明道歉，承認報道屬實。他透露去年9月與女方結束長達4年半的關係，並承認有強迫對方墮胎，對女方造成的精神損傷道歉。古谷徹有過兩段婚姻，曾與配音員小山茉美結婚，1985年與前聲優間嶋里美再婚。網民對報道感到震驚外，更擔心由古谷聲演的角色會被換人。