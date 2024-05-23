李佳芯冒雨撐枱腳　「蜜蜜」餵飽新歡

現年41歲的李佳芯單身多時，又表示不急拍拖，不過身邊男性密友車輪轉，日前紅雨更約新歡到鴨脷洲撐枱腳培情，她受訪時只謂：「冇特別唔多講了，只係朋友食餐飯咋！」近日投入新劇拍攝的她，指未跟公司傾約，否定「告別作」之說。

視后李佳芯（Ali）自從4年前跟前男友陳炳銓分手後，一直都未有戀情公開，不過條件不俗的她，豈會冇狂蜂浪蝶埋身，近幾年她多次被拍得與男士撐枱腳，繼前年她跟疑似男友於日本輕井澤Outlet歎和牛及與「大隻新歡」於深水埗食肆貼地歎茶記培情後，前日她再被拍得與「男朋友」在鴨脷洲餐廳食Lunch。幾日前才於馬來西亞出席完品牌活動返港的她，雖然要趕戲份連踩幾晚通頂，但適逢前日紅雨，她不用拍攝外景，故點攰都好，都犧牲休息時間急會「男友」，可見對方地位超然。當日二人有講有笑，「男友」更不下一次拍打Ali頂帽，態度Sweet又親密。

對此，東網昨日聯絡上Ali，她表示：「冇特別唔多講了，只係朋友食餐飯咋！冇好消息公布喎！」再問到「男友」是否就是兩年前在日本被拍得的那一位時，她又謂：「佢哋鍾意溝埋嚟講啫！試過唔係我都話係我啦！（咁你都幾多男性朋友喎？依家有心儀對象未？）其實我男女一樣，總之冇好消息公布啦！」

奮身拍劇頂硬上

此外，久旱多時終於有劇拍的Ali，日前夥拍視帝譚俊彥（Shaun）為無綫新劇《麻雀樂團》拍攝外景，二人首次合作，她指Shaun不論戲內或戲外都是「大哥哥」角色，對郭柏妍和黃庭鋒等新人照顧有加。而Ali亦為劇集奮身工作，就算連續發燒三日，依然沒有停止工作，帶病開工，甚至醫生都沒有看，只為不想影響劇組進度。提到她早前於社交平台放負，上載了一張金魚黑白照留言說：「用盡氣力的徒然……」她解釋原來那條金魚是她拍劇的道具，拍完後因為要放生，她不忍見到金魚放生後因不適應環境而死去，所以特地買齊了飼養金魚的用品，望把小魚帶回家，可惜事與願違，小魚最後都離開了，令她一時難受感觸。

提到外界盛傳此劇是她的「告別作」，Ali直言不想對這些揣測作出任何回應：「有劇拍又話我告別，冇劇拍又話我雪藏，好難回應。（否認係告別作？）唔需要否認，有嘢做就做，同埋我仲咁後生，只要一日有約在身，就會做好眼前工作。」一向隨遇而安的她表示最近拍劇太忙，故未有時間跟公司商討續約，拍完劇會和公司詳談，現階段對去留暫未有太大想法，相信約滿當天自然會有答案。

而Ali的粉絲見她有劇拍就相當開心及支持，日前影迷會買了飲品及愛心曲奇送到電視廣播城錄影廠給劇組，台前幕後工作人員都有份，Ali亦於社交網Po相發文多謝粉絲們謂：「大家因你們而幸福。」

拍檔譚俊彥 唔擔心冇得再合作

視帝譚俊彥首次跟Ali正式合作，但二人合作得好開心，Shaun受訪時坦言沒有特別了解Ali會否離巢，他謂：「朋友應該互相尊重，留番私人空間畀大家，如果佢想同我講佢會自己講。」他又指近年都減少在網上分享生活，因為一句說話或一張相都容易引起大家的揣測或被傳媒過分解讀。問到會否擔心今次是最後一次和Ali合作？他坦言不擔心：「因為呢行好得意，你覺得係完結，但話唔定係另一個開始。」

好友高海寧匿埋浴室喊

與李佳芯私交甚篤的高海寧（高Ling），由於近期各有各忙，故兩人鮮有碰面，高Ling對Ali的感情事亦不甚清楚。而近日高Ling擔任容祖兒與Twins主持節目《因為是朋友呀2》嘉賓，更罕有地攜母登場，席間提及當年選美時的負面新聞，結果搞喊高媽媽，身為孝順女的高Ling忙不迭為母親拭淚！

據悉，節目錄製時蔡卓妍提及當藝人的辛酸，高Ling即坦言：「我在參選香港小姐的時候，我媽瘦了20磅！」高媽媽表示：「有時候看報紙了，就是這樣寫我就很擔心她（指女兒）的壓力很大。」高Ling續說：「她（指媽媽）說『我是不是做錯決定了』，把我帶到一個壓力這麼大的地方，晚上她也會哭，我就躲在浴室自己哭！」