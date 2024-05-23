【是日通勝】

農曆四月十六

甲辰年 己巳月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：嫁娶、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：31、49、38

幸運顏色：淺綠色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

金牛座：別採用旁門左道的方法，做事要腳踏實地。

雙子座：面對感情問題束手無策，多與愛侶溝通吧！

巨蟹座：整體運很不錯，惟獨感情生活處膠着狀態。

獅子座：無力改變現狀，與其抱怨，不如學習適應。

處女座：感情關係是不能靠無底線的遷就來維繫的！

天秤座：工作上有不少機會，部署好才行動也不遲。

天蠍座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

人馬座：情緒欠佳，再有趣的事也未能引起你的注意。

山羊座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

水瓶座：各方面運勢都不錯，但理財策略不宜冒進。

雙魚座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）蛇 狀態差

鼠：待人接物要保持謙遜，多聽別人意見。

牛：小心駛得萬年船，做事切忌粗心大意。

虎：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

兔：已婚者感情穩定，偶有爭吵無傷大雅。

龍：心情煩躁，易胡思亂想，犯錯機會高。

蛇：是日沖煞，身心疲憊，做事心不在焉。

馬：工作運欠佳，表現與結果均未能達標。

羊：被棘手問題殺個措手不及，勿自亂陣腳。

猴：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

雞：健康是財富，要多多保重，早睡勿熬夜。

狗：知足常樂，不安於現狀，將自討苦吃。

豬：心情紛亂時和朋友聊天，助解決麻煩。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

天狗食日

天狗食日是一個傳說中的現象，相傳當天狗吞噬太陽時，天空將變得黑暗，世界將面臨巨大的災難。這個故事源於日本的民間傳說，深深根植在人們的心中。

根據傳說，天狗是一種神秘的生物，外觀像烏鴉，有着紅色的眼睛和長長的尾巴，擁有超凡的力量和智慧，可以操縱自然界。然而，天狗卻對太陽抱有敵意，想要吞噬它。

當天狗食日到來時，人們會感到前所未有的恐懼和不安，因天空會突然變得一片漆黑，人們無法看見任何光亮。這種黑暗會讓人們感到迷失，不知道這是否意味着終結的來臨。不過，這個故事並非全然悲劇，因為根據傳說，當天狗吞噬太陽時，人們可以用鑼鼓和煙火來驅趕天狗，保護太陽。這種驅趕儀式被稱為「天狗驅逐」，人們相信這樣做，可以讓太陽重新照耀大地，帶來光明和希望。

天狗食日的故事在日本文化中佔有重要的地位，象徵人們對於自然力量的敬畏和對於光明的渴望，也反映人類對於未知和不可控力量的恐懼，以及他們努力保護和守護光明的意志。

即使天狗食日只是一個傳說，但它在人們心目中留下了深刻印象，提醒人們珍惜和保護太陽的重要性，同時也教導人們面對未知和困難時，要勇敢面對，並尋找光明和希望的力量。