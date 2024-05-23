王力宏甩「蕾神」首度剖白感情　11字揭隨時再組織家庭

台灣天王王力宏於3年前遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，形象一落千丈，雙方對簿公堂隔空交戰。近年他開始重拾演藝事業，並陸續在台灣、美國等地開唱，日前接受訪問時，也首度回應感情問題，同時分享這一路以來的心境。

本月17日才剛過48歲生日的他透露生日願望是希望無論順境還是逆境，都能在每個瞬間找到快樂，更首度公開談到對感情的想法：「我沒在尋找也並沒有排斥」，似乎期待將來有完整的家庭。對於負面新聞令汽車代言只當了一天就遭解約，亦有大量「脫粉」，還有與台灣女星徐若瑄的不倫戀緋聞，又被離婚官司纏身，他有感而發表示，從谷底爬出來不容易，需要花上不少努力、時間，但只要不斷攀爬：「每天都做必要的事情以取得進步」。

他回憶這段時間在各地開唱，內心百感交集，珍惜一切得來不易，認為每場演出、音符、觀眾的笑聲及笑容都變得更加有意義。此外，對於4月在內地開唱時，有女歌迷衝上台熊抱他一事，他坦言：「雖然當下感到錯愕，但仍相當鎮定，也感激當時沒人受傷。」

至於針對近期傳出他將參戰內地節目《歌手2024》，他只在生日直播時說道：「謝謝你的問題，這個節目很棒正在直播，你們在看嗎？但如果想聽二哥的Live，歡迎來看音樂節」。