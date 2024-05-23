MIRROR邱士縉認行大運　孖Rihanna玩自拍

男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）日前有幸與美國天后Rihanna在上海見面及互動，事後他興奮得向在天上的媽媽報告，感覺自己正行運中，而MIRROR隊友都戥他能與天后零距離接觸開心，表示感覺事件很瘋癲。

Stanley自從在MIRROR演唱會上除衫，大騷苦練多時的胸肌肉後獲封「大表波」，備受關注，早前又在《CHILL CLUB頒獎禮》奪得年度推介男新人，發展不俗。日前能操流利英語的他更獲邀到上海出席天后Rihanna的自家美妝品牌活動，期間他與Rihanna多番互動又自拍，令粉絲相當驚喜。

Stanley在社交網留言：「天呀！這實在太瘋狂了，無法用一個字去形容我昨晚的感受。」他又向亡母表示：「阿媽我應該入緊運。」其實他由一開始被列入「下弦」成員，到現在與天后同場開工，實屬百級跳，隊友Edan、Jeremy與Alton見狀也不禁留言表示「大癲」及派心心。

女友Alina「呷醋」

而Stanley女友Alina則呷醋嗌「妒忌」，笑指男友跟她的女皇玩自拍，自己就只能與太陽合照。不少網民也認同Stanley行運中，直指：「入緊？你直頭喺個大運旋風嘅正中間…」、「行運行到腳趾尾」、「好勁呀，Rihanna邀請你合照，裝備咗咁耐，係時候爆啦！」當日同場的還有前女子組合Super Girls成員李靜儀、馬天佑及網紅Megan Jacques和Karen Yeung，眾人均悉心打扮到場，鄺潔楹看到照片後，也在社交網留言表示好妒忌。