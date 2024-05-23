感情如母女　宣萱感激「養母」照顧無微不至

藝人宣萱一向給人感覺獨立兼自主，原來這是深受從小照顧她的傭人英姐所影響，二人感情多年來有增無減，宣萱更視對方如母親。近日她於社交平台上載與英姐慶生的合照，原來當天她專程帶同生日蛋榚前往老人院探訪﹕「Can never thank Ying Je enough for loving and raising me. Not sure how I would have turned out without her. Today is her 101st birthday! A very Happy Birthday to her and most importantly－身體健康、開開心心！（意指『永遠無法感謝英姐對我的愛護和養育。如果沒有她，不知道我會變成怎樣。今天是她的101歲生日，祝她生日快樂，最重要—身體健康、開開心心！』）」。

隨後不少網民又讚她孝順，宣萱感謝網民的窩心祝福，再回應：「她把我當她自己的女兒養大。」而事實上過往宣萱於訪問中亦曾剖白與英姐的點滴﹕「事無大小包括熨衫及摺衫，都係佢教我嘅。雖然佢唔係我親生媽咪，但佢係無條件咁錫我哋，佢講嘅說話對我哋心靈有好大啟法，亦教會我哋要知足常樂，要珍惜擁有嘅事物，以前我唔係好明白，但到依家嘅年紀就做到嘞。」