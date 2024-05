感情如母女　宣萱感激「養母」照顧無微不至

藝人宣萱一向給人感覺獨立兼自主,原來這是深受從小照顧她的傭人英姐所影響,二人感情多年來有增無減,宣萱更視對方如母親。近日她於社交平台上載與英姐慶生的合照,原來當天她專程帶同生日蛋榚前往老人院探訪﹕「Can never thank Ying Je enough for loving and raising me. Not sure how I would have turned out without her. Today is her 101st birthday! A very Happy Birthday to her and most importantly-身體健康、開開心心!(意指『永遠無法感謝英姐對我的愛護和養育。如果沒有她,不知道我會變成怎樣。今天是她的101歲生日,祝她生日快樂,最重要—身體健康、開開心心!』)」。

隨後不少網民又讚她孝順,宣萱感謝網民的窩心祝福,再回應:「她把我當她自己的女兒養大。」而事實上過往宣萱於訪問中亦曾剖白與英姐的點滴﹕「事無大小包括熨衫及摺衫,都係佢教我嘅。雖然佢唔係我親生媽咪,但佢係無條件咁錫我哋,佢講嘅說話對我哋心靈有好大啟法,亦教會我哋要知足常樂,要珍惜擁有嘅事物,以前我唔係好明白,但到依家嘅年紀就做到嘞。」