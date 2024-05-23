康城電影節｜Kelly不滿被保安驅趕當眾發火　讀唇師拆解

來自世界各地的名人紅星雲集《第77屆康城電影節》，美國女子組合Destiny's Child成員美國女歌手Kelly Rowland日前亦現身電影《Marcello Mio》於當地舉行的首映禮，期間她因不滿被現場保安人員驅趕而當場發對方大火！

據知當時Kelly正行紅地氈，懷疑她因於紅地氈上逗留時間太長而多次被保安人員要求離開，到她行到登上影院的樓梯時再度被多名保安驅趕，她終於發火指罵其中一名女保安。事後有傳媒找來讀唇專家拆解當時Kelly向女保安說甚麼，專家指Kelly因被女保安踩到條裙而火起，不過當時她向保安表示：「唔緊要。」但之後保安繼續要求她向前行時，她就激動地向保安說：「唔好咁樣同我講嘢。你唔係我阿媽。我同你講咗唔好咁樣同我講嘢！」

而翌日，Kelly昨晚再度現身另一電影《基度山恩仇記》（The Count Of Monte-Cristo）的首映禮，不過Kelly今次就沒有保安「埋身」。相反，另有一名穿上有巨型耶穌肖像拖尾長裙的「女氈星」卻懷疑步Kelly後塵逗留時間太久而被同一女保安理論。

除了Kelly之外，瑞典超模Elsa Hosk、巴西超模Izabel Goulart以及內地模特兒賀聰等都有現身該首映禮，繼續鬥靚！