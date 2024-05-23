Ian個唱門票全部售罄　Hellosss跪求加場

男圑MIRROR成員Ian將於7月20日及22日假亞博舉行首個個人演唱會，而本月22日在網上公開發售門票，其粉絲Hellosss一早霸住電腦上網搶飛，一度令網站生癱瘓，直至下午才復常，結果3場約42000座位火速被搶購一空，有大批撲不到飛的Hellosss於網上發出「求救訊息」，要求主辦盡快宣布加場，皆因網上的黃牛黨相當猖狂，自門票全部售罄後，網上將最貴1,080元一張門票炒高至5,400元，而假期的周日門票更貴多200元炒至5,600元。而Ian亦關心Hellosss的搶飛情況，在開賣前的凌晨於社交網出甫為Hellosss：「祝大家買到票」、「飛吻加持」及「其實我都好緊張…」，3場門票沽清後，他亦出甫公布門票「sold out」。

離演唱會僅兩個月時間，Ian目前只能跟時間競賽，自完成澳門演唱會後，日日都要跟個唱監製細榮開會及綵排，又要分身兼顧6月1日的音樂平台頒獎禮，緊接6月7日的MIRO見面祭，直至完成6月8日假灣仔舉行的歌迷會生日聚會後，他才可以正式閉關全力投入個唱排練中。