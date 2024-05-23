開心果系列　食得好開心

香口富堅果香的開心果，除作健康零食外，有餐廳特別以它做主角，打造成不同的美食或特飲，配上不同的菜式，加添風味，各位開心果控要密切留意喇。

西日滋味

西日風格的餐點夠吸引，有6間分店的西日Fusion Café近日以開心果作靈感，打造系列甜點和飲品，天氣炎熱就推介開心果抹茶豆腐沙冰，3款食材混合，富口感又健康。另一杯開心果有機豆乳拿鐵，散發濃濃豆香和堅果香。甜品方面，有開心果聖代和開心果拿破崙選擇，前者有多款材料拼配，後者以開心果慕絲配脆身餅皮，分外有口感。同時間，餐廳亦推出3款新口味的壽司塔，享用後配開心果特飲或甜品，分外滿足。

素食精選

素食者經常以堅果類作搭配，富口感又有營養。鰂魚涌純素烘焙店近日推出全新開心果飲品系列，除熱飲的開心果拿鐵，可來杯透心涼的凍拿鐵或開心果沙冰，前者濃香順滑，後者加入鮮香蕉配開心果和開心果碎，甜美又健康。配新推的午餐菜式如彩虹意粉沙律、韓式烤豆腐藜麥沙律、烤秀珍菇薄餅或豆腐漢堡等美食，同樣吸引。

冰涼軟滑

北歐傢品店的雪糕，經常為大家帶來驚喜，這個5月，品牌美食站推出開心果新地筒和三重開心果新地，前者幼滑富香氣，後者再加入開心果醬和開心果碎，啖啖雪糕好滿足。鹹食有迷你薯仔冬甩配開心果，口感鬆軟又有層次。此外，品牌在這個五月推出限定惠，客人每買1個涼感枕頭，可免費換枕頭狀的荔枝牛奶味雪條1支，送完即止。