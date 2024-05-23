百厭妹︱賈曉晨大女變喪屍亂咬人　細女險毀12萬名牌包包

女星賈曉晨（JJ）於2016年與「力王」樊少皇結婚後，誕下兩女「小飯兜」及「小飯團」，自此淡出幕前，專心相夫教女。不過近年兩人鬧出離婚風波，JJ曾多次發文訴苦，字裏行間都充滿對老公的不滿，自言經常被對方激到嘔血，又指照顧兩個小朋友筋疲力盡。日前JJ上載了一段短片，並寫道：「標題大家幫我想吧，甚麼520、521的跟咱也沒啥關係，看看可怕的娃吧。」分享兩個囡囡「百厭」的一面！

JJ的大女「小飯兜」完美遺傳了父母的優良基因，自小已經美貌出眾，但原來十分「百厭」，經常激嬲媽咪。片中所見，「小飯兜」行行吓路竟然變喪屍上身，又見人就咬，嚇到JJ都大嗌救命！不過原來細女「小飯團」都不相上下，JJ大爆細女不但將屋企的一面牆印滿印章，更提出要在另一面牆也印上印章，被JJ阻止後又提出更「過分」的要求：「然後又指着包包說『我可以蓋這裏嗎？』我回頭一看，手都抖了。我親愛的寶貝小祖宗，放過我的……包吧！」

原來險慘遭「小飯團」毒手的是價值約12萬的名牌手袋，據知這款手袋被公認為特別難買，難怪JJ都特別緊張！