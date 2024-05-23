觀影會門票炒貴30倍！邊佑錫爆金惠允係能量來源：日日請我食嘢

韓國男星邊佑錫憑與女星金惠允合作的韓劇《背着善宰跑》成功上位，他昨晚（22日）亮相「國民MC」劉在石與曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，分享拍攝《背》劇的趣事及過往的經歷。

邊佑錫指今次是首次在電視劇中做男主角，沒想到作品會那麼受歡迎，非常感謝觀眾支持，又自爆因為劇集而改變生活習慣：「在劇集播出的日子，我就算在凌晨3、4點才睡覺，也會準時在早上7點半起床，因為收視會在8點左右公布，我會留意有關劇集的新聞和話題指數，也會在新聞網站搜尋自己的名字，看的時候心臟會跳得很快，我努力了9年，現在獲得大眾的愛戴，感到既不知所措又感謝。」而憑《背》劇人氣急升的他坦言比以前收到更多劇本：「幾乎是之前的10至20倍。」

他指《善》劇足足花了3年時間製作：「3年前我還沒有很多人認識，劇本也首先落在其他演員的手上，很感謝他們將劇本交給我，我讀了劇本之後就下定決心一定要拍這部作品。」2016年憑電視劇《Dear My Friends》出道的他坦言曾經歷低谷期：「我試過在參加劇本圍讀之後被辭退，自尊心跌到谷底，我因為做過模特兒，所以很喜歡拍片，卻因為被罵而對站在鏡頭前有恐懼，令我懷疑我是否適合做演員。」

談到拍檔金惠允，邊佑錫指如果沒有對方，絕對不可能將「善宰」一角演繹得那麼好，又指對方給了他不少能量：「拍攝時我的能量會變得愈來愈少，曾經有人說我是『孱仔』，惠允每天都會給我零食和啫喱糖。」他又特別拍片跟金惠允說：「惠允啊，在拍攝期間你給我的力量，還有拍攝時的態度，我都學到了很多，多謝你讓我可以演好角色，如果你想吃好吃的東西，可以隨時聯繫我，我可以隨時買給你，非常非常多謝你！」

另外，《善》劇將於下周二（28日）大結局，電視台將於當晚在首爾的戲院舉行4場觀影會，屆時一眾主角將與粉絲一起觀賞大結局，共1,000張門票於昨晚開賣後5分鐘被搶空，原價1,000韓圜（約6港元）的門票被炒至30萬韓圜（約1,756港元），足足炒高30倍，引起粉絲不滿。《善》劇亦於今日（23日）至5月29日在首爾一間商場開設Pop Up Store，售賣劇集的周邊商品，在商場開門前已出現長長的人龍，相當誇張！