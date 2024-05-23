大S否認兒子被趕出校　怒吼張蘭收聲兼道歉

台星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲離婚兩年，但是非一直沒完沒了，最近大S的前奶奶張蘭在直播時爆料指「孫子因為長期矌課不去學校，現在被學校趕出來了﹗」除了引起網民討論，亦觸動大S神經。

大S今日（23日）在社交網作出澄清，並要求張蘭停止造謠及道歉，揚言會採取法律行動。大S強調孩子在校適應良好，不存在被退學的謠言，希望張蘭停止造謠並道歉。大S稱已向北京互聯網法院申請行為禁止令，禁止張蘭繼續對她和孩子實施違法行為。大S又希望法院、婦聯、網信辦等單位，期盼他們能履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。

汪小菲今日（23日）亦開直播，澄清指兒子並不是被勸退學，而是轉校，轉到一間更喜歡、更合適的學校，希望他能在新學校健康成長，成為一個快樂的小孩，不要受外界影響。不過，汪小菲亦承認有段時間他們也有點疏于照顧，兒子也會看看平板電腦，但強調他是一個非常聰明的孩子。

他又稱若有任何需要，作為父母會盡可能幫助他，相信天下父母都是為了孩子好，希望作為旁人不要評價，因為會傷害到他的兒子。而今次兒子轉到離家更近的學校，兒子有試讀過，並非常喜歡這學校。至於，女兒則留在現在的學校讀書，因姐姐特別喜歡學習，喜歡語文、英文，所以留在那邊，每天做功課做到晚上9點半。

另外，日前「520」正是S大與汪小菲離婚糾紛第17次開庭，原本有指大S身體條件允許下，將會出庭，但她在出庭前卻暈倒入院，未能出庭下不會與汪小菲對簿公堂，亦有指她21日已經出院。網民對大S的反應兩極，有指她「剛巧」暈倒，不知是真是假，亦有指她博同情，亦有不少網民擔心她的身體情況。