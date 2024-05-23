五月天假唱風波忍足半年　阿信首開腔：咬緊了牙關！

台灣天團五月天半年被內地音樂博主舉報疑似假唱，本月11日上海文旅局調查出爐，經查證後，並沒有發現違法行為，還了五月天清白。五月天近日在北京鳥巢開唱，主音阿信在台上第一次主動提及假唱風波，表示不好意思讓大家擔心，這陣子大家在社交網的鼓勵他都有看到，並表示團員與他都安然無恙，真正讓他擔心的是粉絲。

阿信在鳥巢舞台上表示：「我知道這陣子讓大家擔心了，這不是一段短短的日子，是長達半年的不安和焦躁。甚至我希望有人能從天而降，還給你正義。」他在網上看到粉絲關心的發文和支持，但阿信反而更想鼓勵大家，說：「怪獸沒事，瑪莎沒事，冠佑沒事，石頭沒事，我沒事，真正讓我擔心的是你們。」

對於過去半年外界攻擊、不友好的言論，阿信透露這段時間的感受：「在五月天25年的時候，該怎麼說呢，就說是印象深刻吧，或說很難忘懷，每一個在污泥中艱難往前走的人，這一路上又何嘗不是飽經質疑、挫折。有那麼多人質疑你、挑戰你，但你從來沒有為自己說過一句話。而對五月天，我知道你們用盡了全力，握緊了拳頭，咬緊了牙關。」

最後，阿信謝謝每一位粉絲：「謝謝你們，也許我們是沒有血緣的兄弟和姊妹，請相信我們這一生永遠感謝你們，為你們而唱！」更感性地說「當天所有撲蓋地好像世界末日一樣風雨過後，留下來的是我的天空，是我的鳥巢，是你，還有我，就在這裏，我們就在這裏，這就是最好的證明。」一番心聲讓台下歌迷們都紅了眼眶。