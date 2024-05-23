蕭正楠黃翠如落廚放閃　方力申睇到眼冤

藝人方力申（小方）與黃翠如今日（23日）為主持的無綫綜藝節目《拍檔廚房》進行錄影，請來滕麗名（阿滕）及蕭正楠任嘉賓，夥拍兩位大廚炮製美食大騷廚藝。阿滕表示事前特意跟大廚上堂惡補廚藝：「今日其中一味餸要拆雞殼，驚拆到散晒丟師傅㗎，所以上咗2堂學咗先，結果呢排每日屋企都係飲雞湯，不過每煲有6隻雞腳，哈哈！（老公做白老鼠？）啲湯冇事嘅，我學拆骨啫。」平日素有入廚的她，表示一般家常小菜對她無難度，但為要俘虜節目評判故需要下點功夫。

小方大讚阿滕相當認真，早前更特意前來探班：「嚟睇吓點運作、點拍、評判係咪苛刻？仲試食埋添！」他表示對阿滕廚藝有信我，但笑言不能選她，因要讓給拍檔黃翠如先選：「佢話要避嫌，唔可以揀佢老公喎，其實睇住佢兩個真係好眼冤！」他表示拍攝期間翠如不時望向老公，又偷笑又偷拍，暗地支持老公：「唔係親眼見到都唔知佢兩個真係咁恩愛，真係頂佢哋唔順。（學番兩招冧女友？）唔使！我喺你哋面前梗係扮Man啦，哈哈！」問到他早前被爆緋聞有否激怒女友？他笑謂：「冇，證明我哋感情好，知道我冇蠱惑。（係咪一早預備咗禮物賠罪？）冇，我唔係用禮物去氹女朋友，係用愛心、真心！」

提到小方指黃翠如跟老公蕭正楠恩愛得令他眼冤，翠如否認其事，笑言就連眼神接觸也沒有：「唔係偷拍係明拍，其實兩邊嘉賓煮嘅食物都好靚，所以影低佢啫。」蕭正楠透露在節目中會煮太太喜愛的咸酸菜炒菜甫：「因為有次外面橫風橫雨，屋企冇乜食材，所以煲咗粥，再加咸酸菜同菜甫餸粥，點知佢一見到就問點解豐盛。」身旁太太黃翠如即表示自己是潮州妹十分喜愛吃咸酸菜，又指今次是首次見老公劏蟹，因在家中從未煮過蟹，蕭正楠即搞笑言：「我哋平時只食蟹柳，頭先我整蟹，隱約聽到尖叫聲，唔知係咪你？」笑言發覺自己劏蟹時相當有型。翠如笑指老公經常會給她煮碟頭飯，大讚老公調味功夫一流，又建議老公於結婚周年時可煮蟹慶祝。蕭正楠即問她：「咸酸菜蟹好唔好？我整潮洲凍蟹佢食。」