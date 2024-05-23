Tyson Yoshi去沙灘騷物色「肌」佬：一齊睇吓肌肉！

將於6月舉行的《The Nextwave 沙灘音樂節》再增添歌手新名單，Tyson Yoshi、周殷廷、陳柏宇和黃妍已答應演出。Tyson Yoshi表示每次音樂節都被要求騷肌，笑言會盡量滿足大家的訴求：「我想台下搵啲大隻過我嘅人上嚟，一齊睇吓肌肉，其實我哋去海灘都尷尬，會畀人眼望望，但參加呢啲沙灘音樂節就可以大解放，大家享受舞台點狂歡都唔怕。（音樂節可以抽獎送車？）仲講車？唔再講啦，抽中就送畀屋企人啦！」剛完成個唱的周殷廷，小休數日後，正加緊綵排，享受工作忙碌，他表示若之前個唱未能買飛的歌迷，屆時可以來陪他玩水。

陳柏宇（Jason）原本想全家出席，覺得去沙灘玩水，囡囡同時看爸爸表演十分正：「但唔知佢哋太細個入唔入得場，同埋其他表演單位都可能好Rock，太大聲到時又崩潰唔知點收科，唔通要抱埋佢上台一齊唱咩？留番畀老婆決定去唔去啦！」Jason講笑提議黃妍着泳衣上陣，盡情享受沙灘舞台，黃妍聞言大叫「啋」，表示正煩惱歌單，希望大家可以跟住節奏跟她大合唱，無想過衣着打扮，覺得大家應該只顧聽歌和抽獎，不會理會她穿甚麼：「其實呢啲大型户外 Party 真係好正好好Feel，平時返工都幾大壓力，嚟到可以好癲咁玩番日。」