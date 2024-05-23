曾寶儀默認被黃子佼拖累失Job　首開腔：只能接受

女星曾寶儀早前被踢爆原定主持4月韓國女神孫藝珍首度訪台記者會，但由於其「黃子佼前女友」身份，遭到臨時撤換。消息爆出後，曾寶儀一直未有見人，直到今日（23日）出席活動時，佢終於首度對事件開腔回應，默認真有其事。

曾寶儀於活動上被問到換記者會主持人一事，佢解釋：「其實我們跟主辦方很熟，事情發生的時候確實有跟他們討論過，人家花了這麼多錢請了大明星來台灣，希望可以專注在藝人、產品身上。」遇到咁嘅狀況，曾寶儀認為「沒關係，就先這樣」，之後都仲會有機會，更笑說：「那時候應該不會有人出事了吧？」被問到會唔會覺得無辜？曾寶儀睇得勁開：「但事情就是發生了呀，我無不無辜，事情也就是這樣發生，所以其實就是接受它…」

曾寶儀表示自己目前僅有1場記者會有變動，其餘都照舊，對此佢表示：「我覺得很清楚明白知道自己要甚麼，就不會擔心焦點被模糊，我總是要熬過這一段了，他們（品牌）也很清楚。」其實黃子佼事發到依家，曾寶儀有長達20幾日唔喺台灣，被問到有否關心黃子佼恩師張小燕？曾寶儀面露心痛點頭，透露安慰對方：「我都會跟她說，希望她能夠好好吃飯好好睡覺，有事情想要找人聊聊天的時候，我都會在。」張小燕有時亦有回覆佢嘅關心。