張馨月榮升頂流太太　力撐林峯新片無限Loop

林峯近日主演的電影《九龍城寨之圍城》，叫好又叫座，林峯老婆張馨月亦要再三觀看，早前林峯與老婆及一班朋友捧自己場，兩公婆買定爆谷睇戲，甚有拍拖感覺，張馨月並代入了林峯的角色「陳洛軍」，笑言：「帶着陳洛軍三刷電影《九龍城寨之圍城》，終於看了粵語版，每一遍都有不一樣的感覺。」引起不少網民留言：「好奇你的粵語水平怎樣？」「粵語版更有港味兒」，又有網民指張馨月已成為頂流太太。

至於戲中演活大反派「王九」同樣人氣急升的伍允龍（Philip），早前接受電台訪問，他帶同由美國返港的媽媽現身，順道帶媽媽參觀電台，母子感情深厚。Philip表示自己跟城寨好有緣份，之前拍過無綫劇《城寨英雄》，反應好好，今次拍電影又不俗口碑，令工作量大增，「感謝主，好開心！雖然要兼顧好多唔同嘅嘢，但做藝人都係想咁樣。」Philip自7歲隨家人移民到美國，爸爸在當地開武館，13歲真正深入研究功夫，Philip表示：「因為當年我畀一個外籍小朋友一拳打落心口，打到瞓喺到，嗰時覺得自己練功夫咁多年，點解唔打得？原來細個學功夫比較皮毛，之後我就開始深入研究中國搏擊，利用呢個技術去保護自己。」沒想到舖下入行做動作演員和導演的機會，Philip表示外國人都很喜歡看功夫片，自小幻想有日能夠在大銀幕上打功夫便好，當時美國沒有太多娛樂，他便經常租功夫錄影帶回家看，影響他最深。

每次拍動作片必定硬橋硬馬使出真功夫，拍《九龍城寨之圍城》他與林峯在冷巷拍追打戲，他要跳過三級樓梯而弄傷大髀，「落地聽到『卟』一聲，原來大髀肌肉撒裂咗，休息咗一星期，但一返去拍果爛追林峯的戲份，拍咗成晚又傷過。」他與林峯相識好多年，為電影同樣是拼命三郎，因為這部電影而成為好兄弟，「拍呢類型戲同打一場仗冇分別，一齊經過咁辛苦嘅經驗，一cut機大家就好照顧對方，變成咗戰友。」