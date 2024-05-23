國產純電SUV G6及七座X9霸氣抵港

小鵬汽車將在港引入旗艦純電動七人車X9及純電SUV G6。(方偉堅攝)

國產電動車全面進軍香港，好快又多個牌子選擇，國內大廠小鵬汽車(XPENG)宣布即將在港引入純電SUV G6及旗艦純電動七人車X9，前者「一換一」意向價$30萬有找，右軚版最快今年第三季交付，後者稅前價則約為$50萬，強攻高檔MPV市場。

G6是一部智能轎跑SUV，尺碼為4,753x1,920x1,650mm，並備有2,890mm同級較長的前後軸距，箱內空間十分充足。它的車頭採用家族式Robot Face設計，頭燈類似人類雙眸，尾燈則呈光劍狀，外觀富未來感得來仲充滿霸氣！多得流線車身，風阻系數只有Cd0.248，內置800V XPower電驅系統，峰值扭力660Nm，百公里加速只需3.9s。香港將引入標準580後驅版及755超長續航後驅版，CLTC综合續航最高755公里，充電10分鐘便可行300公里。

再睇純電動七人車X9，尺碼更大達到5,293mmx1,988mmx1,785mm，軸距為3,160mm，並設有1,100mm電動滑軌，坐後排也能輕鬆出入。跟MPV常見的方盒外形不同，它改用仿星艦設計，以邊鋒折線呈現前衞車身線條，讓人一見難忘。其他高級配置包括21.4吋娛樂屏幕、真木內飾、由23組喇叭組成的Xopera音響系統、Nappa真皮梳化座椅等，CLTC綜合續航則達702公里。