「中國田徑IU」P圖被斷正！素顏真面目差天共地惹熱議

中國田徑跨欄女子選手夏思凝，憑清新的氣質和小巧臉蛋累積不少粉絲支持，被封為「田徑IU」。近日她參加2024全國田徑大獎賽蚌埠站，以13秒41的成績奪下女子100公尺跨欄冠軍，官方在網絡上釋出多張精修美照，但卻有網友發現她當下其實是素顏出鏡，修圖過猛的照片立即掀起網友熱議。

今年21歲的夏思凝來自湖南，本月9日參加2024全國田徑大獎賽蚌埠站女子100公尺跨欄，最終她以13秒41奪冠。消息一出，立即有多張賽況美照瘋傳，有一名網友晒出夏思凝無濾鏡、沒有修圖的直出受訪照，沒想到卻被發現和精修照有驚天差距，不僅臉蛋沒有那麼精緻，眼睛也縮小了，整體五官也沒有那麼立體，讓不少網友狠酸「運動員為甚麼要精修圖」、「以為網紅嗎？」但也有網友認為，就算是冇修的素顏照，也美過很多人，根本是純天然美女。

事實上，夏思凝4月時的比賽穿搭引發爭議，有網友認為她總是穿超窄的三角短褲上場比賽，讓她下身看起來十分暴露，因此不少人批評：「到底是去比賽還是獲取攝影師的關注？」、「很不雅觀」、「穿這樣到底要給誰看？」對此，夏思凝的訓練團隊出面表示，場上有許多運動員都是穿三角短褲，且身為跨欄選手的夏思凝，在比賽時需要邁開腳步，這樣的服裝可以減少阻力，行動比較敏捷。