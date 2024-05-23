ANSONBEAN做男士脫毛代言人　自認貪靚過女仔

歌手陳毅燊（ANSONBEAN）首次擔任男士激光脫毛及美容的代言人，笑言收到消息時，以為經理人搞錯，故感到好開心和榮幸。廣告中他以多個造型出現，黑色西裝打開心口造型，甚有韓國Oppa感覺，他表示平日都有健身操肌習慣：「今次用咗個幾特別嘅方法，我教練教我拍攝前一日唔飲水，到拍攝當日食咗一個黑森林蛋糕，令到糖分上升，肌肉就脹大，出到嚟好滿意。」

ANSONBEAN認同貪靚並非女生的專利，男生也會貪靚，認為每個人的第一印象好重要，令自己更加有自信，可以靠化妝和髮型，也是尊重場合：「我有啲位會比女仔仲貪靚，不過我知道唔可以依賴，我依家都鍛煉緊自己，唔可以因為唔靚就缺乏自信，希望自己能夠着睡衣都可以落街，有自信地面對大家。」

ANSONBEAN並提醒男士脫毛的重要，儀容上美觀好多，指今次主題「Don’t limit yourself」亦是他人生座右銘之一：「呢個主題自己好有共鳴，覺得人任何時候都要學習、鍛煉同突破自己，好多人25歲停止學習、成長同進步，人生已經冇意義，所以我覺得任何時候都唔可以令自己定型，要保持進步，我有好多嘢都想由內到外進化，畀大家睇到個新嘅我。」好像他熱愛武術，不時會拍攝打功夫片，但早前拍片期間不慎弄傷後腿導致肌腱撕裂，他說：「之前後腿肌腱撕裂，停止咗動作訓練一段時間，依家踢腳動作有少少影響，其他都好番喇！行得跳得，希望可以完全康復。」之前在《Chill Club》頒獎禮表演《CALL ME(Late At Night)》，備受關注，未來希望可以更多機會有跳唱現場，透露正籌備新歌及新碟。