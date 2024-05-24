【是日通勝】

農曆四月十七

甲辰年 己巳月 戊子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：買田、移徙、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：褐色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

金牛座：工作表現不似預期，只能怪自己做事粗心。

雙子座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

巨蟹座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

獅子座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

處女座：工作運不錯，宜趁機全力以赴，做到最好。

天秤座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

天蠍座：運氣好時要懂得居安思危，切忌得意忘形。

人馬座：讓急速的生活節奏慢下來，可帶來好心情。

山羊座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

水瓶座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

雙魚座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）猴 人緣旺

（跌）馬 健康差

鼠：感情上宜靜不宜動，避免不必要爭拗。

牛：適合推動事業發展的日子，好好把握。

虎：運勢比較低迷，可能會遇到一些挑戰。

兔：事業上出現新機遇，需努力表現自己。

龍：感情生活穩定，很適合舉行家庭聚會。

蛇：事業運一般，需謹慎行事，提防假資訊。

馬：是日沖煞，健康運平平，宜好好休息。

羊：做事要有耐性，你的付出是不會白費。

猴：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

雞：盡了力便可，過分追求完美有反效果。

狗：工作運平穩，多與別人合作不會蝕底。

豬：慢工出細貨，謀事忌急躁，宜保持冷靜。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

如何面對病患 廉貞星

久病床前無孝子，孩子不孝，還是父母的病患令人吃不消？一般人的生活困難，當然是吃不消。老人家雖然容易得病，成年人工作時間長，休息不佳，也是容易得病，小孩更是令家長擔心的問題。病：每個人最不想要的東西。

災病五黃廉貞星，在玄空飛星中，於八卦中，沒有卦象可配。但可寄居於坤艮兩卦，男性則寄居坤卦，而女性則寄居於艮卦。這不代表女性多了一個八白艮土之吉。五黃廉貞雖然屬土，但其性質帶火燥之氣。香港人比例夜睡，而且又是南方熱帶，當睡房流年飛五黃，很容易病。

在巒頸上，山見石而尖，更無樹木草叢，則視之為廉貞山。太祖來龍為廉貞山，大富大貴。大帽山為香港少祖來龍，並非廉貞作祖。香港雖然山多，但很少見到真正廉貞山。一般爆破的山，見到石與黃泥沙，草叢樹木不見，視之為廉貞山，見到此山，比較容易得病。

北斗七星第五顆：玉衡。五鬼廉貞可用貪狼生氣來化解。在山上植樹種草，綠草如茵，就是貪狼生氣。公家之地，不可種植，最好就是離開，可是香港樓房問題，不能搬，只好落簾了。