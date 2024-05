舒淇當黑3戲煞停　片酬恐凍過水

台灣女星舒淇拍戲屢遇阻滯,近日有傳她與內地頂流小生易烊千璽合作的新片,因遇上資金問題而停拍;日前她在意大利出席活動時,又遭日本女模出招搶位,尷尬地縮埋一舊苦笑,無論在內地或外國都咁黑仔,認真慘情!

舒淇與易烊千璽早前在內地合作科幻懸疑新片,今次是兩人繼多年前的《痛打自己的告密者》後再度合作,同片還有張譯、董子健及趙又廷等,卡士相當不俗!怎料近日傳出該片因資金鏈問題,需暫時停拍,有指若資金問題最終未能解決,舒淇與易烊千璽的尾期片酬應該會「凍過水」!

舒淇近年拍戲屢遇阻滯,去年5月,她與內地男星張藝興主演的電影《黎明時分見》,同樣傳因資金鏈問題而停拍,已開工的劇組即時解散,紛紛離開拍攝地福建。事隔5個月,舒淇另一部主演兼籌備多年的電影《舒蘭河上》,因台灣名導侯孝賢罹患阿茲海默症退休而擱置。

網民炮轟「心機女」

電影事業受挫,但無礙舒淇的人氣,多年來一直是時尚界寵兒,不時獲邀出席品牌活動,不愁工作。不過,日前她在羅馬出席活動時,竟被32歲日模森星「鬆㬹」攝位搶鏡,片段事後在網上瘋傳,極速登上熱搜!片中見舒淇坐在森星與內地女星劉亦菲之間,而劉亦菲另一邊是荷里活女星安妮希芙威(Anne Hathaway)。當傳媒爭相拍照之際,森星公然將身體挨向舒淇,繼而「鬆㬹」將整條手臂壓向她,令她被擠向後,舒淇只好縮起雙肩兼交叉手自保,忍不住露出苦笑,一臉無奈。難得的是性格樂天的她並未因而影響心情,事後上載彈跳回酒店的短片,獲網民激讚大方兼有儀態,擁有極高情操。

舒淇大方應對,但網民都替她不值,甚至有內地網民炮轟森星是「心機女」。事件持續發酵,有指主辦單位的社交網貼文只剩舒淇、劉亦菲、安妮希芙威與印度女星Priyanka Chopra,而森星的相片與名字已消失!

夫妻分頭搏殺 馮德倫美國偷閒曬太陽

「愛妻號」馮德倫早前在台灣大搞結婚8周年派對兼為太太舒淇慶祝生日,其後便分頭努力工作,成立了一間影像工作室的他,有意將電影與元宇宙相結合,近日便在美國佛羅里達州參與相關活動。他在社交網上載在沙灘曬太陽的照片,寫道:「First time in Florida, relaxing after busy rounds of Web3 meetings。」表示首度來到佛羅里達州,完成連串會議後放鬆身心,相中的他戴着黑超面露笑容,連腳板都影埋,看來心情相當靚!

馮德倫近年多作幕後發展,更進軍美國為劇集《荒原》及《五行刺客》執導,在國際擁有一定知名度。

《反黑2》下月復拍 資金鏈問題解決

同病相憐,由陳小春、謝天華等主演的網劇《反黑2》,亦因資金鏈問題需要暫時停拍,該劇主演兼監製之一的陳國坤,早前受訪時表示問題已解決,而導演宋本中昨日受訪時報喜,指劇集將於下月中再度開拍。其實於停拍前,多位演員已拍了10多組戲,當中關嘉敏、何華超與姜文杰等亦曾開工,3人的表現均獲導演大讚超出預期。