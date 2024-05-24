娛圈單打︱大台配音水準高　點解唔播廣東話

大導演王家衛拍攝經年的首部電視劇《繁花》，去年底在內地上架旋即造成風潮，劇集以90年代上海為背景，主角大講上海話，掀起內地同胞爭學上海話現象。而男主角胡歌自《琅琊榜》後久未有佳作推出，終於再憑《繁花》爆紅，重登男神寶座。

好啦，套劇咁巴閉，早就吸引唔少香港粉絲先睹為快，在網上煲晒全劇。TVB此時公布將於下月播放《繁花》，其實吸引力唔算大。難得大台大肆吹噓，此次為內地以外全球首播第一站，非常隆重其事咁款，本城觀眾唯一期待，就係TVB將此劇配上廣東話，並邀來王大導及男神現身做宣傳。

嗱，王大導同男神會否現身，一啲聲氣都冇，但TVB就鐵定唔會為此劇配上廣東話。第一聲道將會係普通話，第二聲道為上海話，聲稱咁至原汁原味喎。

喂，正如網民話齋，若要原汁原味，梗係將上海話設為第一聲道啦，皆因全劇演員都以上海話演出，只係擔心內地大部分觀眾唔識聽，先至配上普通話咋。你睇，連內地都咁貼心，偏偏TVB就連配音都慳番，點講得通啫？

一直以來，只要係翡翠台黃金時段播放的外購劇，日劇、韓劇、陸劇、台劇乜都好，例必配上廣東話。之前《琅琊榜》一樣配咗音，水準非常高；甚至剛播完、由白鹿主演的《命轉皇后》，一樣配上廣東話。所以話，原汁原味根本不堪推敲，大台唔肯配音，係咪一如網民所講，一為慳錢，二為推廣普通話，大家心中有數。然則，此舉又惹來廣東話遲早冇碇企的質疑，兼且配音呢個行業會唔會遲早消失呢？