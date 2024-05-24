康城電影節｜群星現身愛滋病研究基金慈善晚宴　Heidi Klum母女搶鏡

《第77屆康城電影節》昨日（23日）舉行年度《美國愛滋病研究基金慈善晚宴》（amfAR Gala），一如往年今年亦吸引大批名人紅星出席，其中德國超模Heidi Klum與模特兒女兒Leni Klum「母女檔」上陣，搶盡一眾巨星風頭。

Heidi以粉紅色泡泡長裙示人，大騷香肩。相比母親，女兒Leni就性感得多，以黑色透視吊帶裙谷胸亮相，不過Heidi出席《amfAR Gala》前一日就「中門打開」以超性感打扮出席於當地舉行的另一慈善晚宴，乘車前往會場時Heidi更不忘於車廂自拍大晒其巨胸。

除了Heidi與Leni母女現身之外，一眾紅星包括狄美摩亞（Demi Moore）、巴莉絲積遜（Paris Jackson）、雪兒（Cher）、Kelly Rowland以及華人金像影后楊紫瓊等都有出席，其中狄美擔任晚宴主持，而楊就有上台發言。雪兒與Nick Jonas就任表演嘉賓娛賓。雖然兩大內地女星章子怡與楊冪均先後抵達康城準備宣傳新片《醬園弄》，但2人均未有出席今年《amfAR Gala》。