53535減肥法　飲水都可以瘦身？

女生們的話題總是離不開化妝、扮靚和減肥，但當中減肥更是一輩子的事業，如果能以一個輕鬆方法進行，相信會為減肥中的女生帶來好消息。最近網上流行一種「53535減肥法」，就是所謂的「喝水減肥法」，方法簡單易做，更有女生用這個方法達到不錯的減重效果，大家不妨試試看。

「53535減肥法」指在早午晚三餐前半小時內喝500毫升的水，除了能增加飽腹感，更能在用餐前減少攝取熱量。而在早餐和午餐之間，以及午餐和晚餐之間則再各喝300毫升的水，形成「53535」的喝水規律，這樣每天就能喝夠2,100毫升的水了。雖然水分對於身體代謝非常重要，但並非愈多愈好，大家需要根據自己的體重為標準，一天的喝水量要達到「體重 x 30-40」的分量，以一個體重50公斤的人士為例，每天的至少要飲用1,500至2,000毫升的水。

此方法能有效抑制食欲，避免用餐時因為過於肚餓而攝取過多熱量，加上水分能幫助消化、腸道蠕動、加速新陳代謝，並能幫助身體排除毒素，可説是百利而無一害。台灣一名女中學生曾經在半年內暴增10公斤，後來因為考試壓力又再增重5公斤，在醫生的提議下開始少吃多餐，並配合「53535減肥法」，在半年內成功減掉15公斤，回復健康和體態。不過進行此方法的時候，建議配合運動，才能有效減重，而每個人體質不同，大家要因應自己的身體而選擇合適的方法。