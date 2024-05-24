宇宙飲食法秘笈大公開！揀啱水果食出健康體質

【特約報道】你做了「宇宙人」嗎？「宇宙飲食」成功助千萬男女瘦身及改善體質，所以大行其道多年，如果你認為只是簡單的按着「宇宙飲食」法的準則：每餐吃7成蔬果，配3成的澱粉或肉，就會收效的話，那就太片面了。選吃的食物十分重要，尤其是水果。

「宇宙飲食」中，早餐是以高水分纖維的蔬果為主，是借蔬果所含的酵素，促進腸道蠕動，排走積聚多時的毒素。各人體質不同，選取食物，要跟體質協調，凡事講求陰陽調和，否則影響腸胃功能，陰陽失調。

水果有分熱、溫、平、寒及涼。「涼」是輕於「寒」，同一性質，只是程度不同，兩者屬陰。溫和熱也屬同一性質，「溫」輕於「熱」，皆屬陽。在寒涼與溫熱之間的，則為「平」。總括來說，水果屬性為寒涼、溫熱及性平三大類。

如你是體質寒涼者，吃寒涼性水果，會加重寒性症狀，包括腹瀉、胃脹及手腳冰冷；體質溫熱者吃太多溫熱性水果，熱上加熱，易有便秘、口臭及痱滋等。

溫熱性水果有助驅寒補虛，適合體質偏寒涼者，代表水果包括龍眼、荔枝、杧果、榴連、紅棗、南瓜、水蜜桃等。

寒涼的水果有西瓜、香蕉、火龍果、梨、橙、番茄等，有助降火清熱，適合體質偏熱者。

至於平性的水果，有助開胃健脾，任何體質均適合，代表生果有蘋果、木瓜、藍莓、檸檬、葡萄、牛油果、奇異果及木瓜等。

我平時愛喝奇異果及蘋果混合果汁，有豐富維他命C及膳食纖維，當中奇異果有助預防及治療便秘。而我是只吃「常溫」的水果，剛從雪櫃拿出來的水果，還是凍冰冰的，我不會直接吃，總待水果回復「常溫」後才吃。始終水果經冷藏後，有機會加重其寒性，對於脾胃寒弱者，更為其腸胃帶來負擔。

如有排便不順，或消化不良的問題，我建議可進行「3日蔬果斷食法」，有助排毒排便及改善水腫，更可速瘦5至8磅。

3日蔬果斷食法

早餐：排毒酵精（30-90毫升），半小時後吃高水分纖維蔬果，飲黑糖補茶

午餐：2碗新鮮沙律菜＋1個水果

下午茶：1杯鮮榨蔬果汁＋1個水果＋60克或不多於10粒的果仁

晚餐：排毒酵精（30-90毫升）＋2碗新鮮沙律菜＋1個水果

唐安麒

唐安麒美顏瘦身專門店 ANGEL FACE

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。