居家外出搞聚餐　打邊爐最方便

天氣變幻化不停，無論是氣溫上升又或落雨潮潮濕濕，最好就係開大冷氣打邊爐，驅走悶熱和濕氣，近日除有過江龍登場，亦有新推的湯底配搭，無論出外或在家，想約埋大家打邊爐，都咁方便。

椰子清香

吃火鍋，最怕湯底不斷加水溝淡味道，旺角新開的過江龍椰子主題火鍋店，標榜「不加1滴水，4個椰子一鍋湯」，於內地超過60間分店，主打的椰子雞火鍋，食材由種椰子到飼養海南文昌雞的過程都有監控，湯底選用百分百天然椰子水製作，清香醇厚，客人可揀選原味椰子雞、招牌竹笙馬蹄椰子雞、紅心木瓜雪耳松茸椰子或至尊榴槤椰子雞口味享用。此外，還有雪花牛小排、原切和牛雪花牛肉、拉斯加帝王蟹、中山脆鯇魚片、深海6頭鮑魚、澳洲龍蝦尾或爽脆蘭花蚌等食材拼配1，醬汁有海南野山椒、青柑桔和三門坡沙薑等配搭，店內還推出用廣東非遺認證品牌臘腸和臘肉炮製煲仔飯，別具風味。

鮮味鐵三角

吃火鍋，口味各有不同，但靚牛肉和海鮮就人人喜歡。紅磡火鍋店以花膠雞湯火鍋聞名，店子選用原條厚花膠加黃金比例的雞油和雞湯熬煮湯底，鮮香味濃。為讓食客感受與別不同的鮮味，餐廳早前推出精選的頂級鮮味鐵三角，包括有招牌花膠雞湯底、頂級安格斯Prime A牛小排及西澳洲龍蝦1隻，分量十足，吃飽後還會送上金湯脆米泡飯，米飯吸收湯汁的精華，夠晒入味。現時客人自備酒水，可享小食買一送一。

抵食套餐

物價騰貴，打邊爐想食好一點，價錢都唔平。銅鑼灣海鮮主題餐廳近日推出接近半價的極品鍋物套餐，湯底可揀極上鯛魚湯、日式濃厚蝦湯、韓式香辣湯或雞白湯，品嘗過極上五點刺身盛後，便會時令海鮮八點盛合、安格斯肉眼、西班牙豚肉和美國牛側腹肉讓你慢慢烚煮，大家亦可按個人喜好升級日本A4和牛或黑豚享用。其他還有自家製蝦滑、墨魚滑及野菜盛合，最後在湯底放入烏冬或米飯，最是滿足。

在家歎湯雞煲

港式雞煲醬汁濃味，很多是都炒至收汁再享用，本地食品品牌有落湯雞系列，先將清雞湯煲滾再落醬料和雞件，享用雞肉後再打邊爐，肉質不會乾爭爭。品牌近日推出新款的湯雞煲口味，大蝦冬蔭湯雞煲以自家製泰式冬蔭公湯底配原隻三黃雞和大蝦，再加秘製冬蔭公辣醬、蝦頭清雞湯及蔬菜和配料，香辛惹味。另一款特濃椰子湯雞煲，秘製湯包配原隻椰子汁和椰子肉，再加三黃雞件享用，吃時可配加入桔仔、沙薑和指天椒等配料的醬油，安坐家中，也可以食得滋味。