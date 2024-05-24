年輕人大愛和洋美食　新店有驚喜

不少年輕巴絲打都是哈日迷，儘管日圓匯率低，年輕巴絲打趁機「回鄉」吃買玩之餘，留港時都會揀一些高質日菜品嘗，今次介紹兩間全新開業的日本菜及日式甜品店之餘，仲有一間大受年輕人歡迎的美式小店於屯門開設的最大分店，只要是喜歡食、對食有要求的潮人都有得揀！

全熟客製廚師發辦

位於銅鑼灣恩平道的全新日本菜餐廳，由擁有多年豐富經驗的林俊樂師傅主理，餐廳每天採購新鮮食材空運直送到店，主打新概念全熟食客製化廚師發辦，以及高性價比的午市定食好似海鹽或汁燒活鰻魚飯及日式火鍋套餐的特上至尊鍋，前者用上新鮮活鰻魚製作，肉質豐腴彈牙，配茶碗蒸蛋、味噌湯、咖啡或甜品，相當豐富。後者的套餐分量十足，包括神戶黑豚西冷、美國安格斯和牛牛小排、特選串燒兩款、雜菜盛、稻庭烏冬或粥；火鍋有5款自家製湯底選擇，當中推介鮮濃鱲魚湯，每日用新鮮鱲魚熬煮而成，鮮甜香濃得很。另外，晚市亦有多款特色時令佳餚，好似經典日式鐵板燒料理的蟹膏龍蝦，用上西澳龍蝦，將蝦膏、蟹膏、蛋黃同龍蝦及蝦肉混合炒香，加入蘆筍、靈芝菇、蒜蓉等，鮮香惹味又爽嫩彈牙。嗜牛者可揀日本和牛它它，用上油花分布均勻、牛味濃郁的佐賀和牛頸脊，放在鋪滿洋葱、菜絲和昆布上，再綴以鱘魚子醬、三文魚籽、蒜片，淋上柚子醋，味道平衡，令人一試難忘！還有海膽杯、瀨尿蝦天婦羅、日式串燒、其他鍋物套餐等，選擇多，新鮮感十足！

鎌倉蕨餅再下一城

喜歡日式甜食的就不要曾過來自日本的人氣茶飲店早前於銅鑼灣開設首間香港分店，以招牌鎌倉蕨餅俘虜不少粉絲，品牌最近於屯門開設新分店，同樣以招牌名物鎌倉蕨餅作招徠，精選日本稀少生產的蕨粉秘製成軟糯彈牙質感，配上自家製沖繩黑蜜享用，清甜美味。為慶祝新店開業，於即日至5月26日兩間分店推出首200份蕨餅半價價惠。於6月初更會推出一系列夏季期間限定的飲品，包括檸檬蕨餅梳打及檸檬蕨及抹茶特飲。檸檬揀選了日本梅爾檸檬，較坊間常見的檸檬更為香甜且酸度較低，還散發水果的獨特香氣。抹茶亦特別選用來自福岡的八女市星野村抹茶，在日本連續23年於全國茶評會（玉露產地賞）奪得第一位，亦於2023年日本全國茶評會（玉露）得到第一名，質素高，富醇厚甘甜味，苦澀味輕微。

美式手工菜好吸引

憑住高性價比及IGable的地道美式食物而討得不少年輕粉絲歡心的本土小店早前進駐屯門，開設近4,000平方呎的第3間分店，供應招牌的德州手工漢堡、手工Pizza、All Day Breakfast及甜品等，更帶來多款全新的慢煮美食，好似法式慢煮五香脆皮焗鴨、現製餅皮的美式燒烤醬手撕豬肉手工薄餅、費城芝士牛排三文治、蟹肉炒蛋吐司配黑松露珍珠等。以法式慢煮五香脆皮焗鴨為例，大廚特別選用1公斤重的台灣米鴨仔入饌，醃製後放入真空袋慢煮3至4小時，再經高溫燒焗，皮脆肉嫩又多汁，澆上用鴨骨髓、鴨頸及青柑橘熬製的特製醬汁，令肉味昇華，伴以烤蔬菜焗薯角，分量十足！至於美式燒烤醬手撕豬肉薄餅的手撕豬肉經慢煮及煙熏，肉軟腍又散發獨特香氣，配自家製燒烤醬，惹味得很。餅底是現製，即場和麵發酵製作，口感零舍鬆軟，批邊烤至焦脆，令人一試難忘。為慶祝新店開業，新店更於5月內指定日子推出期間限定優惠呢！